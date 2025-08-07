Milyonlarca EYT'li Diken Üstünde! SGK Harekete Geçti: Emekli Maaşınız İptal Olabilir
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişi erken emeklilik fırsatından yararlanmış oldu. Bu süreçte ise ETY ile emeklilik hakkı kazanmış olan milyonlarca kişiye yeni bir kritik uyarı yapıldı. SGK’nın başlattığı denetim sürecinde geçmişe dönük hatalar ve çakışmalar tespit ediliyor. Bu süreçte ise emekli maaşınız kesilebilir. Hemen kontrol edin. İşte tüm detaylar haberimizde...
Kaynak: Haber Merkezi
EYT'den emekli olan milyonlarca kişiye kritik uyarı uyarı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen harekete geçti. 18 yaş altı sigortalılık, sahte işyeri kaydı, aynı anda iki farklı yerde sigortalı gösterilme gibi nedenlerle maaşlar durduruluyor, faiziyle geri ödeme talep ediliyor. Uzmanlar ise bu konu üzerinden peş peşe uyarılar yapmaya başladı. Bunları yaptıysanız emekli maaşınız iptal olabilir. Hemen kontrol edin.
EYT'DEN EMEKLİ OLANLAR DİKKAT!
Mehmet Akif Cenkci, Halk TV'de yazdığı köşe yazısında EYT'den emekli olan vatandaşlar için kritik uyarılarda bulundu. “Hizmet dökümünüzü hemen kontrol edin, yoksa yıllarca beklediğiniz emeklilik bir günde kabusa dönüşebilir.” diyen Cenkci, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Merhaba Kıymetli Okuyucularım, Emeklilik, bir ömür boyunca dökülen terin, tutulan hesabın yazısıdır. Ama artık bu yazıya çoğu zaman bir satır iptal notu ekleniyor.
Kimi zaman e-Devlet ekranında bir uyarı, kimi zaman SGK’dan gelen bir tebligat, kimi zaman da bankamatikten maaş alamadığınızı fark ettiğiniz o soğuk sabah…
Emekliliğinizin sona erdiğini, size kimse yüksek sesle söylemiyor. Ama hayatınızda yankılanan sessizlik bunu size bağırıyor.
EYT yasası çıktığında milyonlarca insan için “umut” kapısı aralandı. On yıllardır bekleyen emekçiler, ilk defa maaş alma hayaline kavuştu.
Kimisi 25 yıl sonra bir nefes aldı. Kimisi, artık yaş engeline takılmayacağı için torununa az da olsa harçlık verirken utanmayacaktı.
Ama şimdi aynı insanlar, bir sabah e-Devlet’e girdiğinde bir uyarı mesajıyla karşılaşıyor:
“Maaşınız durduruldu. Yersiz ödeme nedeniyle tarafınıza borç çıkarılmıştır.”
Sebep ne mi?
Birçok vatandaşın bilmediği veya farkında bile olmadığı nedenler.
Sigortalılık çakışmaları… Aynı dönemde birden fazla işyerinde çalışıyor gösterilme.
Sahte işyerlerinden sahte hizmet girişleri.
18 yaş altı dönemde, aile işyerinde göstermelik sigortalılık.
Ya da başkasının prim günlerinin sehven sizin dosyanıza işlenmesi…
Kimi zaman kasıt var, kimi zaman sistem hatası… Ama fark etmiyor.
SGK dosyanıza baktı mı, iptal kararı çıkar mı, maaşınız kesilir mi, işte bunu asla önceden bilemiyorsunuz.
Bir vatandaş yıllar önce belediyede çalışmış, ama aynı ayda özel bir şirkette de sigortalı gösterilmiş. Şirket, muhtemelen yanlışlıkla o döneme kayıt açmış. Şimdi SGK, “aynı dönemde birden fazla sigortalılık var” diyerek tüm maaşı iptal ediyor.
Başka bir vatandaş 17 yaşında babasının yanında gösterilmiş. Şimdi SGK diyor ki: “18 yaşından önce sigorta geçerli değil.”
Bir başkasının prim günü kendi hanesine yazılmış; haberi yok. Ama onunla emekli olmuş. Şimdi SGK hesap soruyor: “Bu primi nasıl kazandın?”
Tüm bunlar birikiyor.
Maaşınız bir kalemde kesiliyor.
Geçmişte aldığınız maaşlar faiziyle geri isteniyor.
Sağlık hizmetlerinden yararlandıysanız, o kalemler de yazılıyor.
İki yıl, beş yıl, hatta on yıl geriye dönük borçlar çıkıyor.
Ve insanlara hayat boyu beklediği “emeklilik hakkı”, bir sabah kâbusa dönüşüyor.
İşin en acı tarafı da şu:
SGK, EYT başvurularında sistem kilitlenmesin diye milyonlarca dosyayı hızla bağladı.
Aceleye geldi, gözden kaçtı, denetim yapılmadı.
Şimdi ise masa başında yapılan bu denetimlerde insanların maaşları kesiliyor.
Üstelik bu hataların çoğu vatandaşın bile farkında olmadığı ayrıntılar.
Peki soruyorum:
Bir insan, devletin kurumu tarafından onaylanan, yazıyla tebliğ edilen, yıllarca ödenmiş bir emeklilik maaşına güvenemez mi?
Sistemin hatasını neden vatandaş ödesin?
Üstelik bu vatandaş, çalışmış, primini ödemiş, borçlanmasını yapmış, yıllarca beklemiş…
Şimdi SGK’nın, geçmişe dönük “iptal” kararıyla maaşını, itibarını, güvenini elinden alması hangi vicdana sığar?
Üstelik bu sadece para değil.
Birçok kişi bu maaşla ev kredisi çekti.
Kimisi çocuk evlendirdi, kimisi memleketine döndü.
Şimdi maaşı iptal edilen insanlar hacizle, borçla, icra tehdidiyle karşı karşıya.
Ne yapmalı?
Her şeyden önce, hizmet dökümünüzü kontrol edin.
Aynı ayda birden fazla işyerinde çalışmış mısınız?
Bir işyerinde çalışmadan sigortalı gösterilmiş olabilir misiniz?
18 yaş altı sigortalılık var mı?
Tanımadığınız işyerlerinden üzerinize prim girişi yapılmış mı?
Bunların hepsi, ileride maaş iptaline yol açabilir.
Şayet böyle bir durumda olduğunuza dair bir uyarı alırsanız, paniğe kapılmadan önce emeklilik hizmet dökümünüzü detaylıca inceleyin, SGK kayıtlarınızı bir uzmanla birlikte gözden geçirin, gerekiyorsa resmi bir emeklilik hesaplaması ve planlaması yaptırarak süreci baştan sona hukuki zeminde yeniden değerlendirin; ardından da yasal itiraz haklarınızı gecikmeden kullanın. Çünkü bazen haklı olduğunuzu ispat etmek, yalnızca hakkı bilmekle değil, o hakkı zamanında savunmakla mümkündür.
Şunu unutmayın:
Her emeklilik, sadece bir maaş değildir.
Her emeklilik bir kimliktir, bir onurdur, bir yaşam hakkıdır.
Bu hakkın iptali, yalnızca ekonomik bir karar değil, aynı zamanda sosyal bir travmadır.
Devlet, bu sorumluluğu taşımalıdır. Vatandaşın kasıtsız hatalarla mağdur edilmesine izin verilmemelidir.
Emekliliğinizin iptal edilmesini beklemeyin.
Bugün kontrol edin. Önlem alın.
Çünkü bir maaş değil, bir ömür söz konusudur.