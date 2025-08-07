Milyonlarca EYT'li Diken Üstünde! SGK Harekete Geçti: Emekli Maaşınız İptal Olabilir

EYT'DEN EMEKLİ OLANLAR DİKKAT!

Mehmet Akif Cenkci, Halk TV'de yazdığı köşe yazısında EYT'den emekli olan vatandaşlar için kritik uyarılarda bulundu. “Hizmet dökümünüzü hemen kontrol edin, yoksa yıllarca beklediğiniz emeklilik bir günde kabusa dönüşebilir.” diyen Cenkci, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Merhaba Kıymetli Okuyucularım, Emeklilik, bir ömür boyunca dökülen terin, tutulan hesabın yazısıdır. Ama artık bu yazıya çoğu zaman bir satır iptal notu ekleniyor.

Kimi zaman e-Devlet ekranında bir uyarı, kimi zaman SGK’dan gelen bir tebligat, kimi zaman da bankamatikten maaş alamadığınızı fark ettiğiniz o soğuk sabah…

Emekliliğinizin sona erdiğini, size kimse yüksek sesle söylemiyor. Ama hayatınızda yankılanan sessizlik bunu size bağırıyor.

EYT yasası çıktığında milyonlarca insan için “umut” kapısı aralandı. On yıllardır bekleyen emekçiler, ilk defa maaş alma hayaline kavuştu.