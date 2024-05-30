Ordu'da hasadı başladı, pazar sorunu ise bulunmuyor: Yıllık 1400 ton rekolte!

Ordu'da çilek hasadına başlandı. C vitamini, lif, potasyum ve manganez gibi birçok besin açısından zengin olan çilekten bu yıl bin 400 ton rekolte bekleniyor.

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Ordu'da en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı.

Pazar sorunu bulunmayan ve kendisine has tadı, kokusuyla bölgede tercih edilen çilekler, farklı illerde de alıcı buluyor.

"LEZZETİNDEN DOLAYI TERCİH EDİLİYOR"

Hasada ilişkin konuşan üretici Selçuk Şahin, "Verim ve aroma güzel. Bundan sonra hava şartları da uygun. Lezzeti de tam yerine oturur inşallah. Kayabaşı çileği hem türü hem de lezzetinden dolayı tercih ediliyor" dedi.

Ordu'da hasadı başladı, pazar sorunu ise bulunmuyor: Yıllık 1400 ton rekolte! - Resim : 1

ÇİLEK

Çiek, tohumları meyvenin üzerinde bulunan birkaç meyveden biridir, bu yönüyle çilek bir istisnadır, çünkü çoğu meyvenin tohumları meyvenin içinde bulunur.

Çilekler, ilkbaharda beyaz çiçekler açar ve yaz aylarında olgunlaşan kırmızı, pembe veya beyaz renkli meyveler üretir. Çilek, taze olarak tüketilebilir, reçel, marmelat, meyve suyu ve diğer işlenmiş gıdalarda kullanılabilir.

Çileğin Faydaları

Çilek, C vitamini, lif, potasyum ve manganez gibi birçok besin açısından zengindir.

Çileğin bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Çilek, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Kalp hastalığını önleyebilir: Çilek, lif ve potasyum bakımından da zengindir. Lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve potasyum ise kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kanseri önleyebilir: Çilek, antosiyanin adı verilen bir antioksidan içerir. Antosiyaninler, kansere neden olabilecek serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyebilir,

- Göz sağlığını korur: Çilek, A vitamini ve lutein bakımından da zengindir. A vitamini ve lutein, makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Çilek, flavonoidler adı verilen antioksidanlar bakımından da zengindir. Flavonoidler, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye ve hafıza kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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