Amasya'da duyulmamış hasat başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor: Kilosu 20 TL!

Amasya'da yılın ilk domates hasadı başladı.

Yaz sezonu boyunca domates üretimi yapılacak tarlalardan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

"KİLOSU 20 TL"

Hasada ilişkin konuşan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, kilosu 20 TL'den satılan domateslerin Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Doğu Anadolu Bölgesi ve diğer bölgelere gönderildiğini belirtti.

DOMATES

Domates, dünya çapında en çok yetiştirilen ve tüketilen sebzelerden biridir.

Domates çiğ olarak salatalarda, sandviçlerde ve atıştırmalık olarak tüketilebilir. Aynı zamanda pişmiş olarak çorbalarda, soslarda, makarnalarda ve pizzalarda da kullanılabilir.

Domatesin Faydaları

Domates, A, C, K ve E vitaminleri, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Domatesin bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Kanseri önleyebilir: Domates, likopen adı verilen bir antioksidan içerir. Likopen, kansere neden olabilecek serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyebilir,

- Kalp hastalığını önleyebilir: Domates, potasyum bakımından da zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir,

- Göz sağlığını korur: Domates, A vitamini ve lutein bakımından da zengindir. A vitamini ve lutein, makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir,

- Sindirim sistemini iyileştirir: Domates, lif bakımından da zengindir. Lif, kabızlığı önlemeye ve sindirim sisteminin genel olarak sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem