Nur Topu Gibi Yeni Bir Vergi Daha Geliyor: 1 Ocak 2025'ten İtibaren Geçerli
İnternetten ürün ve hizmet satışlarına yönelik yeni vergi için son 8 gün kaldı. E-ticaret işlemlerinde mal ve hizmet satışı için uygulanacak vergi kesinti oranı yüzde 1 olarak belirlendi.
Kaynak: AA
E-ticaret sektöründe önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Alıcı ve satıcı arasında vergi paylaşımını düzenleyen yeni kararla, mal satışı ve hizmetler için tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Bu kapsamda, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret platformları, tevkifat yükümlülüğü altına girdi. Uygulama, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.
YÜZDE 1 ORANINDA VERGİ ALINACAK
Resmi Gazete’de yer alan detaylara göre artık elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yapılan ödemeler için yüzde 1 oranında vergi uygulanmaya başlanacak. 7524 sayılı Kanun çerçevesinde, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret platformlarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle aracılık ettikleri ödemeler tevkifata tabi olacak.
TÜM PLATFORMLAR İÇİN GEÇERLİ
Elektronik ticaret ortamında ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesine aracılık eden platformlar ve aracı hizmet sağlayıcıları, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı. Bu yükümlülük, başkalarına ait mal ve hizmetlerin satışına veya siparişlerin alınmasına imkan sağlayan tüm platformlar için geçerli olacak.
YENİ DÖNEM İÇİN SON 8 GÜN
Karar doğrultusunda, yıl boyunca yapılan vergi kesintileri, gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergilerden mahsup edilebilecek. Bu düzenleme ile e-ticarette vergi tahsilatında etkinliğin artırılması hedefleniyor.
Yüzde 1 oranındaki tevkifat uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla devreye girecek. Bu tarihten sonra e-ticaret sektöründe yeni bir dönem başlayacak.