Nur Topu Gibi Yeni Bir Vergi Daha Geliyor: 1 Ocak 2025'ten İtibaren Geçerli

E-ticaret sektöründe önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Alıcı ve satıcı arasında vergi paylaşımını düzenleyen yeni kararla, mal satışı ve hizmetler için tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Bu kapsamda, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret platformları, tevkifat yükümlülüğü altına girdi. Uygulama, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.