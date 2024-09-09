Mehmet Şimşek Kara Haberi Verdi: Kredi Kartlarına Yapılacak 4 Kısıtlama Belli Oldu!

Ekonomi yönetimi, geçtiğimiz hafta yaptığı Orta Vadeli Program sunumunda kredi kartlarına yönelik çarpıcı ifadelere yer vermişti. Milyonlarca kredi kartı sahibinin limitlerine ilişkin değişiklik yapılacağına yönelik mesajların ardından iktidarın üzerinde çalıştığı 4 adımlı kredi kartı planı ortaya çıktı. İşte bankacılık sektörü kaynaklarına göre kredi kartlarına yönelik atılması beklenen adımlar.

Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek Kara Haberi Verdi: Kredi Kartlarına Yapılacak 4 Kısıtlama Belli Oldu! - Resim: 1

Son olarak nisan ayında yapılan değişiklik ile yüzde 4.25 seviyesine yükseltilen kredi kartı akdi faizleri, kart kullanımında arzu edilen düşüşün yakalanması için yeterli olmadı.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyonu baskılamak amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışan ekonomi yönetiminin, 4 farklı kısıtlama üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıktı. Orta Vadeli Program (OVP) sunumunda kredi kartları ile kart sahiplerinin aylık kazançları arasındaki ilişkinin koptuğu ve limitlere yönelik yeni bir düzenleme geleceği aktarılırken, atılacak yeni kısıtlamaların tamamı ortaya çıktı.

İşte 4 aşamadan oluşan kredi kartlarına yönelik getirilecek kısıtlamalar...

KREDİ KARTI LİMİTLERİ ARTIK BU YÖNTEMLE BELİRLENECEK

Düzenleme ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), oluşturacağı yeni birimler ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne anlık olarak veriler aktaracak. Böylelikle bankalar, müşterilerinin SGK kayıtlarındaki güncel gelirlerine göre limit tahsisine gidecek. Değişiklik ile birlikte bankalar, müşterilerine en fazla 1 yıldan kısa süredir kullanılan kredi kartları için aylık net gelirin 2 katı, daha uzun süreli kullanılan kartlar içinse 4 katı olarak limit sunabilecek.

Bu düzenleme birçok kredi kartı limitinin aşağı yönlü olarak güncelleneceği anlamına geliyor.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Havayolu Devinden Beklenmedik İflas Kararı: Tüm Uçuşları Durduruldu Havayolu Devinden Beklenmedik İflas Kararı: Tüm Uçuşları Durduruldu
TOKİ'den Büyük Kampanya: Acele Eden 9 Bin Lira Ödeyerek Daire Sahibi Olacak TOKİ Daire Satışını Duyurdu: Acele Eden 9 Bin Lira Ödeyecek
Uyguna Ev Arama Almak Mümkün mü? Remzi Özdemir Tarih Vererek Açıkladı Uyguna Ev Arama Almak Mümkün mü? Remzi Özdemir Tarih Vererek Açıkladı
SGK Uzmanı Daha Yüksek Emekli Maaşı Almanın Tüyosunu Verdi: Yüzde 35 Daha Fazla Para Alınacak SGK Uzmanı Daha Yüksek Emekli Maaşı Almanın Tüyosunu Verdi: Yüzde 35 Daha Fazla Para Alınacak
Araç Sahipleri TÜVTÜRK Muayenesinden Boş Dönecek: Bu Detayı Kaçıran Yandı Araç Sahipleri Muayeneden Boş Dönecek: Bu Detayı Kaçıran Yandı
Bakanlık Duyurdu: Ödemeler Hesaplara Geçti Bakanlık Duyurdu: Ödemeler Hesaplara Geçti, Hemen Kontrol Edin
Yatırım Uzmanları Açıkladı: İşte Borsa İstanbul'da En Çok Yükselecek 20 Hisse Yatırım Uzmanları Açıkladı: İşte Borsa İstanbul'da En Çok Yükselecek 20 Hisse
Google 720 Liralık Hizmeti Ücretsiz Verecek: Sadece Basit 1 Şartı Var Google 720 Liralık Hizmeti Ücretsiz Verecek: Yalnızca 1 Şartı Var
Fiyatı 4 Bin 834 Liradan 17 Bin 336 Liraya Yükseldi: Rekor Zam Bir Anda Geldi Fiyatı 4 Bin 834 Liradan 17 Bin 336 Liraya Yükseldi: Rekor Zam Bir Anda Geldi
İstanbul ve Ankara Dahil 53 İlde Dev Arsa Satışı: Tapular İçin Tarih ile Ödeme Planı Netleşti İstanbul ve Ankara Dahil 53 İlde Dev Arsa Satışı: Tapular İçin Tarih ile Ödeme Planı Netleşti
Aile Desteği, 65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası İçin Yeni Düzenleme: O Kişiler Artık Alamayacak Aile Desteği, 65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parasında Yeni Dönem
Halka Arz Olan Cem Zeytin'in Sonuçları Netleşti: Borsa İstanbul'da Ne Zaman İşlem Görecek Halka Arz Olan Cem Zeytin'in Sonuçları Netleşti: Borsa İstanbul'da Ne Zaman İşlem Görecek