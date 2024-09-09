Mehmet Şimşek Kara Haberi Verdi: Kredi Kartlarına Yapılacak 4 Kısıtlama Belli Oldu!

Son olarak nisan ayında yapılan değişiklik ile yüzde 4.25 seviyesine yükseltilen kredi kartı akdi faizleri, kart kullanımında arzu edilen düşüşün yakalanması için yeterli olmadı.



Türkiye'de görülen yüksek enflasyonu baskılamak amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışan ekonomi yönetiminin, 4 farklı kısıtlama üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıktı. Orta Vadeli Program (OVP) sunumunda kredi kartları ile kart sahiplerinin aylık kazançları arasındaki ilişkinin koptuğu ve limitlere yönelik yeni bir düzenleme geleceği aktarılırken, atılacak yeni kısıtlamaların tamamı ortaya çıktı.



İşte 4 aşamadan oluşan kredi kartlarına yönelik getirilecek kısıtlamalar...



KREDİ KARTI LİMİTLERİ ARTIK BU YÖNTEMLE BELİRLENECEK



Düzenleme ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), oluşturacağı yeni birimler ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne anlık olarak veriler aktaracak. Böylelikle bankalar, müşterilerinin SGK kayıtlarındaki güncel gelirlerine göre limit tahsisine gidecek. Değişiklik ile birlikte bankalar, müşterilerine en fazla 1 yıldan kısa süredir kullanılan kredi kartları için aylık net gelirin 2 katı, daha uzun süreli kullanılan kartlar içinse 4 katı olarak limit sunabilecek.



Bu düzenleme birçok kredi kartı limitinin aşağı yönlü olarak güncelleneceği anlamına geliyor.