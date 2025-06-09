Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Fark Etmiyor! 6 Ay Telefon Faturasına Tek Kuruş Para Ödenmeyecek
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom fark etmiyor… Yapı Kredi’den yeni müşterilere büyük fırsat! “SUPERFATURA” kodunu kullananların telefon faturası 6 ay boyunca banka tarafından ödenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapı Kredi, üç büyük operatör kullanıcılarına yönelik dikkat çeken bir kampanya başlattı. 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, bankaya ilk kez müşteri olanlar için cep telefonu fatura ödemelerine destek sağlanıyor. Üstelik Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom fark etmiyor.
TELEFON FATURASI 6 AY BOYUNCA YAPI KREDİ’DEN
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Yapı Kredi mobil uygulamasını indirerek “Yapı Kredili Ol” adımını tamamlaması ve referans kodu olarak “SUPERFATURA” kodunu girmesi gerekiyor.
Buna ek olarak, yeni müşterilerin bireysel kredi kartı başvurusunda bulunup onay alması ve cep telefonu faturası için otomatik ödeme talimatı vermesi şart koşuluyor.
KREDİ KARTINA İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK
Kampanya kapsamında, müşterilerin her ay en fazla 300 TL’ye kadar olan cep telefonu faturaları, kredi kartına indirim olarak yansıtılacak. Bu indirimler, ilgili faturanın takip eden ayının 10’una kadar karta yüklenecek.
Ancak kampanya yalnızca cep telefonu faturalarını kapsıyor. Diğer fatura türleri (internet, TV, vb.) kampanya dışında bırakılmış durumda.
KAMPANYA KOŞULLARINA DİKKAT
Otomatik ödeme talimatlarının, kampanya bitişinden itibaren en az 6 ay boyunca aktif kalması gerekiyor.
Başkasının adına verilen ya da daha önce iptal edilmiş talimatlar geçersiz sayılıyor.
Kampanya sona ermeden talimat iptal edilirse, tanımlanan indirimler geri alınabiliyor.
Bu kampanya ile hem yeni Yapı Kredi müşterisi olabilir hem de 6 ay boyunca cep telefonu faturanızı bankaya ödetme fırsatı yakalayabilirsiniz.