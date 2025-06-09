Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Fark Etmiyor! 6 Ay Telefon Faturasına Tek Kuruş Para Ödenmeyecek

Yapı Kredi, üç büyük operatör kullanıcılarına yönelik dikkat çeken bir kampanya başlattı. 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, bankaya ilk kez müşteri olanlar için cep telefonu fatura ödemelerine destek sağlanıyor. Üstelik Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom fark etmiyor.