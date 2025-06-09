Altında Yeni Zirve Göründü! Merkez Bankaları Kapış Kapış Almaya Başladı, Uzmanlardan Rekor Tahminler Peş Peşe Geldi

Finans devi State Street Global Advisors tarafından yayınlanan son analiz, altın yatırımcıları için çarpıcı bir tablo çiziyor. Raporda, dünya genelinde stagflasyonun son bulması ve dolarizasyon etkisinin zayıflaması durumunda, altının önümüzdeki 6 ila 9 ay içerisinde 4000 dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. Bu olasılığa %30 ihtimal verilirken, altının 2025’e kadar portföylerin vazgeçilmezi olacağı vurgulanıyor.

Şu anda ons altın fiyatı 3395 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, son iki yılda %125’in üzerinde bir artış anlamına geliyor.