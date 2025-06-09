Altında Yeni Zirve Göründü! Merkez Bankaları Kapış Kapış Almaya Başladı, Uzmanlardan Rekor Tahminler Peş Peşe Geldi
Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi yatırım dünyasında yeniden dikkatleri üzerine çekti. Jeopolitik gerilimlerin artması, küresel ekonomide süregelen kırılganlıklar ve merkez bankalarının genişleyici politikaları, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte altının rekor seviyelere ulaşabileceği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Finans devi State Street Global Advisors tarafından yayınlanan son analiz, altın yatırımcıları için çarpıcı bir tablo çiziyor. Raporda, dünya genelinde stagflasyonun son bulması ve dolarizasyon etkisinin zayıflaması durumunda, altının önümüzdeki 6 ila 9 ay içerisinde 4000 dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. Bu olasılığa %30 ihtimal verilirken, altının 2025’e kadar portföylerin vazgeçilmezi olacağı vurgulanıyor.
Şu anda ons altın fiyatı 3395 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, son iki yılda %125’in üzerinde bir artış anlamına geliyor.
MERKEZ BANKALARI DA ALTINA YÖNELİYOR
Dünya Altın Konseyi’nin son verilerine göre, merkez bankaları rezervlerini artırmaya devam ederken yatırımcılar da altın destekli ETF’lere yöneliyor. Her ne kadar Mayıs ayında 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşanmış olsa da, genel eğilim altın talebinin artacağı yönünde.
Altın; düşük dolar, yüksek enflasyon, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik dalgalanmalara karşı güçlü duruşunu sürdürüyor. Uzmanlara göre, 2025 sonuna kadar 4000 dolar seviyesi artık bir hayal değil, güçlü bir olasılık. Daha yüksek seviyeler ise yatırımcılar için ulaşılması gereken yeni zirveler olabilir.
UZUN VADELİ ÖNGÖRÜLER DAHA ÇARPICI
Altın piyasasının önde gelen isimleri, uzun vadede çok daha agresif senaryolar dile getiriyor:
John Paulson (Paulson & Co): “ABD dolarındaki erime devam ederse, 2028 yılına kadar altın 5000 doları görebilir.”
Charlie Morris (Atlantic House): “2030 yılına kadar ons başına 7000 dolar şaşırtıcı olmaz.”
DEV BANKALARDAN ALTIN İÇİN YENİ HEDEFLER
Sadece State Street değil, küresel piyasalarda söz sahibi diğer finans kurumları da altın için yükseliş yönlü öngörüler paylaşıyor.
Goldman Sachs, 2025 yılı sonunda altının 3700 doları görebileceğini, olası bir resesyon senaryosunda bu rakamın 3880 dolara çıkabileceğini bildirdi. Kurumun yüksek riskli senaryosunda ise 4500 dolar seviyeleri telaffuz ediliyor.
JP Morgan, Nisan 2025'te altının 3500 doları test edebileceğini, 2026 için ise 4000 dolarlık yeni hedef belirledi.
Citi Research ise özellikle Çin'den gelen yoğun fiziki talep ve jeopolitik tansiyonun etkisiyle, üç aylık altın tahminini 3200 dolardan 3500 dolara yükseltti. Bu seviye halihazırda aşıldığı için yeni bir güncelleme yapılması bekleniyor.