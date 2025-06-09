Apple'dan Beklenmedik Hamle: iPhone Kullanıcıları Artık Ekstra Para Ödemeyecek

EPIC GAMES DAVASI ETKİLİ OLDU

Bu kararın temelini, Apple ile Epic Games arasında yıllardır süren dava oluşturuyor. Mahkeme daha önce Apple’ın bu uygulamalarının, alınan tedbir kararlarını ihlal ettiğini belirtmişti. Apple’ın yaptığı itiraz başvurusu da reddedilince, şirket bu kararı uygulamak zorunda kaldı.

ARTIK UYARI YOK, ENGEL YOK

Kararla birlikte Apple, kullanıcıları alternatif ödeme sayfalarına yönlendirmek isteyen geliştiricilere engel olamayacak. Ayrıca bu yönlendirmeleri engellemek için koyduğu “güvenlik” veya “uyarı” ekranları da kaldırılacak. Kullanıcılar daha özgür bir şekilde, App Store dışındaki ödeme seçeneklerini tercih edebilecek.