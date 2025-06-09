Apple'dan Beklenmedik Hamle: iPhone Kullanıcıları Artık Ekstra Para Ödemeyecek
ABD mahkemesi, Apple’ın App Store dışı ödemelerden komisyon almasını yasakladı. Kullanıcıları yönlendiren uyarı ekranları da kaldırılacak. İşte kararın detayları ve uygulamalara etkisi…
Kaynak: Haber Merkezi
Apple’ın App Store politikaları ABD’de mahkeme kararıyla büyük bir değişime uğradı. Artık şirket, uygulama geliştiricilerin App Store dışı ödeme sistemlerinden yaptığı satışlardan komisyon alamayacak. Ayrıca, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerinden caydırmak için gösterdiği uyarı ekranları da kaldırılmak zorunda.
KOMİSYON DÖNEMİ SONA ERDİ
ABD mahkemesi, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı %27’lik komisyonu hukuka aykırı buldu. Şirketin görünüşte dış ödeme yöntemlerine izin verse de, arka planda yüksek oranlarla geliştiricileri zor durumda bıraktığı tespit edildi. Mahkeme, Apple’ın bu politikasıyla rekabeti engellediğine hükmetti.
EPIC GAMES DAVASI ETKİLİ OLDU
Bu kararın temelini, Apple ile Epic Games arasında yıllardır süren dava oluşturuyor. Mahkeme daha önce Apple’ın bu uygulamalarının, alınan tedbir kararlarını ihlal ettiğini belirtmişti. Apple’ın yaptığı itiraz başvurusu da reddedilince, şirket bu kararı uygulamak zorunda kaldı.
ARTIK UYARI YOK, ENGEL YOK
Kararla birlikte Apple, kullanıcıları alternatif ödeme sayfalarına yönlendirmek isteyen geliştiricilere engel olamayacak. Ayrıca bu yönlendirmeleri engellemek için koyduğu “güvenlik” veya “uyarı” ekranları da kaldırılacak. Kullanıcılar daha özgür bir şekilde, App Store dışındaki ödeme seçeneklerini tercih edebilecek.
APPLE VERGİSİ TARİH Mİ OLUYOR?
Karar sonrası Spotify, Amazon gibi büyük uygulamalar, ödeme altyapılarını yeni kurallara göre güncellemeye başladı. Yıllardır tartışılan ve geliştiriciler arasında “Apple vergisi” olarak anılan komisyon dönemi, App Store dışı ödemelerde resmen sona ermiş oldu.