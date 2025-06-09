TOKİ’den Tapu Sahibi Olmayanlara 41 İlde Altın Fırsat: Merkezi Yerde Yüzde 15 İndirimle Evler Satılacak
TOKİ, 41 ilde tapu sahibi olmak isteyenler için düğmeye bastı. Merkezi konumda bulunan 310 arsa, 19-20 Haziran’da düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacak. Yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli ödeme imkanı sunan TOKİ, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir satış süreci başlattı. Türkiye genelinde 41 ilde yer alan toplam 310 arsa, açık artırma yöntemiyle alıcılara sunulacak. İhaleler, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde hem Ankara hem de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, aynı zamanda internet üzerinden de teklif verebilecek.
ARSALAR MERKEZİ KONUMDA BULUNUYOR
Konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım, sağlık, eğitim ve sosyal tesis alanı gibi çeşitli kullanım amaçlarına uygun merkezi konumda bulunan arsalar, yatırımcılara cazip ödeme kolaylıklarıyla sunulacak. Ayrıca plansız arsalar ile akaryakıt istasyon alanları da satış kapsamında yer alıyor.
YÜZDE 15 İNDİRİM UYGULANACAK
Satışa sunulan arsalar için iki farklı vade seçeneği bulunuyor:
%25 peşinat ve 48 ay vade
%40 peşinat ve 36 ay vade
Bu ödeme planlarının dışında, arsayı peşin almayı tercih edenlere ise %15 indirim uygulanacak.
SATIŞTA OLAN ARSALAR HANGİ İLLERDE?
Toplam muhammen bedeli 14 milyar TL’yi aşan, yaklaşık 2,8 milyon metrekare büyüklüğündeki 310 arsa şu illerde satışa çıkacak:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ.
TEKLİFLER NASIL VERİLECEK?
Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda saat 10.30’da başlayacak. Dileyen yatırımcılar, emlakmuzayede.com.tr adresinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
Arsa yatırımı düşünenler için kaçırılmayacak bu fırsat, hem uzun vadeli ödeme planları hem de peşin ödemede sağlanan indirim avantajıyla dikkat çekiyor.