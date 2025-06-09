TOKİ’den Tapu Sahibi Olmayanlara 41 İlde Altın Fırsat: Merkezi Yerde Yüzde 15 İndirimle Evler Satılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir satış süreci başlattı. Türkiye genelinde 41 ilde yer alan toplam 310 arsa, açık artırma yöntemiyle alıcılara sunulacak. İhaleler, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde hem Ankara hem de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, aynı zamanda internet üzerinden de teklif verebilecek.

ARSALAR MERKEZİ KONUMDA BULUNUYOR

Konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım, sağlık, eğitim ve sosyal tesis alanı gibi çeşitli kullanım amaçlarına uygun merkezi konumda bulunan arsalar, yatırımcılara cazip ödeme kolaylıklarıyla sunulacak. Ayrıca plansız arsalar ile akaryakıt istasyon alanları da satış kapsamında yer alıyor.