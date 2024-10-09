Kredi Kartı Sahipleri Yandı: Son 23 Gün, Limitlerde Büyük Kesinti Olacak

Kredi kartı sahibi olan milyonları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası (TCMB), 26 Ekim 2023 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kredi kartı referans oranını yüzde 3,11 seviyesinde sabit tutmuştu. Ancak Merkez Bankası, bir yılın ardından referans oranda artışa gitmeye hazırlanıyor. Bankalar, müşterilerine bu değişiklikle ilgili bilgilendirme mesajları göndererek, yeni referans oranının 24 Ekim'de açıklanacağını ve 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Kredi Kartı Sahipleri Yandı: Son 23 Gün, Limitlerde Büyük Kesinti Olacak - Resim: 1

Geçen yıl göreve başlayan ekonomi yönetimi, parasal sıkılaştırma politikaları kapsamında politika faizini yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50’ye kadar yükseltmişti. TCMB, 26 Ekim 2023’te yapılan PPK toplantısında kredi kartı referans oranı ve akdi faizi için belirlediği tavan oranla, kredi kartı kullanıcılarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için düzenlemeler yapmıştı. Ancak geçen sürenin ardından bu düzenlemelerde değişikliğe gidileceği açıklandı.

TARİH VERİLDİ 1 KASIM'DA GEÇERLİ OLACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bireysel kredi ve kredi kartları için yapılandırma seçenekleri sunarken, kredi kartı faizlerinde yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Son iki haftada bankalar, bu yeni düzenlemeyle ilgili olarak müşterilerine bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. Mesajlarda, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ödeme ve akdi faiz oranları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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