Google'dan Türkiye'deki Kullanıcılarına Yüzde 300 Zam!

Google One; Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar gibi hizmetlerde genişletilmiş depolama alanı sunuyor. Ancak şirketin yaptığı son fiyat güncellemesiyle birlikte, yıllık 199,99 TL olan 200 GB’lık temel planın ücreti tam dört katına çıkarak 799,99 TL’ye ulaştı.

Aylık planlar da bu zamdan nasibini aldı. 200 GB’lık planın aylık ücreti 79,99 TL olarak belirlenirken, sunulan hizmetin kapasitesi 30 TB’a kadar çıkabiliyor. En üst paketin aylık fiyatı ise 2.999,99 TL oldu.