Turistlerin En Çok Ziyaret Ettiği Ülkeler Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı

TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI ŞAŞIRTTI

Türkiye, elde ettiği turist sayısıyla bu yıl da dikkatleri üzerine çekti. 2024’te 60,6 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye, listenin 4. sırasında yer aldı ve dünya turizminde önemli bir konumda olduğunu bir kez daha kanıtladı.