Turistlerin En Çok Ziyaret Ettiği Ülkeler Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı
Birleşmiş Milletler’in paylaştığı verilere göre, turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler açıklandı. Türkiye’nin listede kaçıncı sırada olduğu görenleri şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Pandemi sonrası toparlanan küresel turizm sektörü, 2024 yılında yeni rekorlara imza attı. Seyahat hareketliliğinin hız kazanmasıyla birlikte ülkelerin turist sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Birleşmiş Milletler (United Nations) tarafından yayımlanan son rapora göre, geçen yıl en çok ziyaret edilen 10 ülke açıklandı.
TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI ŞAŞIRTTI
Türkiye, elde ettiği turist sayısıyla bu yıl da dikkatleri üzerine çekti. 2024’te 60,6 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye, listenin 4. sırasında yer aldı ve dünya turizminde önemli bir konumda olduğunu bir kez daha kanıtladı.
İşte dünyanın en fazla turist çeken ilk 10 ülkesi:
1.Fransa – 102 milyon
2.İspanya – 93,8 milyon
3.Amerika Birleşik Devletleri – 72,4 milyon
4.Türkiye – 60,6 milyon
5.İtalya – 57,9 milyon
6.Meksika – 45 milyon
7.Almanya – 37,5 milyon
8.Japonya – 36,9 milyon
9.Yunanistan – 36 milyon
10.Tayland – 35,5 milyon