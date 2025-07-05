Pamuklara Sarıp Getiriyorlar, Tabak Tabak Satıp Serinletiyorlar! Az Yiyen Mest, Çok Yiyen Hasta Oluyor
Adana’nın kavurucu sıcaklarında serinlemek isteyenler için ilginç bir yöntem geliştirildi. Toros Dağları’ndan pamuklara sarıp getirilen kar, meyve şuruplarıyla buluşup 50 TL’ye tabak tabak satılıyor.
Kaynak: İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde yaz sıcakları etkisini artırırken, serinlemenin yeni ve nostaljik bir yolu yeniden hayat buldu. İlçede esnaflık yapan Yunus Çelik, Mersin’in Toros Dağları’ndan getirdiği doğal karı, portakal ve vişne şuruplarıyla tatlandırarak vatandaşlara sunmaya başladı.
DAĞIN ZİRVESİNDEN PAMUKLARA SARIP GETİRİYORLAR
Çelik, karın erimemesi için pamuk, yorgan ve çuvallarla sıkı şekilde sardıklarını belirterek, “Kozan’da sıcaklık bunaltıcı seviyelere ulaşıyor. Biz de farklı bir yöntem denemek istedik.
Kar hava ile temas etmediği sürece uzun süre dayanıyor. Bu sayede dağdan getirdiğimiz karı burada muhafaza edebiliyoruz. Üzerine meyve şurupları dökerek servis ediyoruz. Her tabak 50 TL’den satışta” dedi.
“HASTALANMAYACAĞIMI BİLSEM DAHA ÇOK YERİM”
Sıra dışı lezzeti deneyen vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun. Kar tatlısını tadan Rıdvan Şahin, “Hastalanmayacağımı bilsem daha çok yemek isterdim. Kar ile şerbetin uyumu harika olmuş” diye konuştu.
Konya’dan bölgeye gelen Yusuf Şanlı ise, “Soğuk iklimlere alışkınım, ama Kozan çok sıcak. Bu serin lezzeti görünce denemek istedim. Gerçekten ferahlatıcı ve keyifli bir tat” diyerek beğenisini dile getirdi.