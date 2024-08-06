Kredi Kartı İçin Resmî Açıklama Geldi: Başkasının Kartını Kullanana Ceza Var mı?

Başkasının kredi kartını kullanmak suç mu? Bir başkasının kredi veya banka kartını kullanana para cezası kesiliyor mu? Gelir İdaresi Başkanlığı, son günlerde tartışma konusu olan o düzenleme ile ilgili resmi açıklama yayımladı.

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Kredi Kartı İçin Resmî Açıklama Geldi: Başkasının Kartını Kullanana Ceza Var mı? - Resim: 1

Kredi ve banka kartı kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama yayımlandı. 'Başkasının kredi kartını kullanmak suç mu? Bir başkasının kredi veya banka kartını kullanana para cezası kesiliyor mu?' sorusu yanıt buldu. Son günlerde tartışma konusu olan ve haberlere taşan kafa karışıklığı ile ilgili resmi açıklama geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama" yayımladı. GİB'in açıklamasında, 7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine eklenen altıncı fıkrada, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca izin verilen durumlar hariç, mükelleflerin mal satışı veya hizmet ifası için yaptıkları tahsilatları, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları (POS ve benzeri cihazlar) aracılığıyla yapmaları durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için 3 kat özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının 20 milyon Türk lirasını geçemeyeceği hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Yapılan açıkla ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem

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