Devlet Yatırımcılara Arsa Satıyor! 5 İlde Büyük Değer Kazanacak Arsalar Belli Oldu

Özelleştirme programı kapsamında satışa çıkarılan arsalar, büyüklükleri ve konumlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ankara’nın gelişen yerleşim bölgelerinden biri olan Çayyolu’nda yer alan taşınmazlar, ihalenin en yüksek teminat bedeline sahip grubu oldu. Bu bölgede satışa sunulan parseller için belirlenen geçici teminat bedeli 200 milyon TL olarak açıklandı.

UZUN VADELİ ÖDEME AVANTAJI

Yatırımcılara ödeme kolaylığı da sunulan ihalede, teklif edilen toplam bedelin en az %40’ının peşin ödenmesi şartı bulunuyor. Geriye kalan tutar ise 12 ayda bir ödeme yapılacak şekilde, 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu vadeli ödeme planı için uygulanacak yıllık basit faiz oranı ise %35 olarak belirlendi.