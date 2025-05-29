Hırsızlar Tarlada Tüm Ürünleri Hasat Edip Kaçtı: Çiftçi Gözyaşlarına Boğuldu! Polis Her Yerde Onları Arıyor

"60 BİN LİRAYI AŞAN ZARARIMIZ VAR"

Yaklaşık bir yıllık emeği tek gecede çalınan 52 yaşındaki çiftçi Mehmet Kazel, sabah tarlaya geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Enginarların neredeyse tamamının çalındığını gören Kazel, "60 bin lirayı aşan zararımız var. Bir tanesini bırakmışlar, sanki bizim yememiz için. Emeğimizin bu şekilde çalınmasına inanamıyorum" diyerek hırsızlara tepki gösterdi.