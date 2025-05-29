Hırsızlar Tarlada Tüm Ürünleri Hasat Edip Kaçtı: Çiftçi Gözyaşlarına Boğuldu! Polis Her Yerde Onları Arıyor
Bursa’da coğrafi işaretli Hasanağa enginarlarını hedef alan hırsızlar, çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede çaldı. Yüzlerce enginarın kaybolduğu olayda zararın 60 bin lirayı aştığı belirtilirken, çiftçi "Bir tane bırakmışlar, onu da biz yiyelim diye herhalde" diyerek gözyaşların içinde isyan etti.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde, dünyaca tanınan ve coğrafi işaretle tescillenmiş Hasanağa Enginarı bu kez sofralara değil, hırsızların hedefi oldu. Gece saatlerinde tarlaya giren kimliği belirsiz kişiler, tanesi 50-60 liradan satılan yüzlerce enginarı hasat ederek kayıplara karıştı.
"60 BİN LİRAYI AŞAN ZARARIMIZ VAR"
Yaklaşık bir yıllık emeği tek gecede çalınan 52 yaşındaki çiftçi Mehmet Kazel, sabah tarlaya geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Enginarların neredeyse tamamının çalındığını gören Kazel, "60 bin lirayı aşan zararımız var. Bir tanesini bırakmışlar, sanki bizim yememiz için. Emeğimizin bu şekilde çalınmasına inanamıyorum" diyerek hırsızlara tepki gösterdi.
BİR YILLIK EMEĞİ BİR GECEDE YOK OLDU
İHA’ya konuşan iki çocuk babası çiftçi Kazel, "4-5 yıldır enginar üretimi yapıyorum. Hasat için sabah geldiğimde enginarların yerinde olmadığını fark ettim. Gece tarlaya girip ne var ne yok toplamışlar. Hemen polise haber verdim, şimdi güvenlik kameraları inceleniyor" diye konuştu.
"HIRSIZLAR KOLAY PARAYA KONDU"
Kısa sürede bölgeye intikal eden polis ekipleri, olayın yaşandığı saat aralığında çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Tahkikat sürerken, çiftçi Kazel pazarlarda şüpheli enginar satışlarıyla karşılaşan vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermelerini istedi. "Biz tırnaklarımızla kazıyoruz, alın teriyle üretiyoruz" diyen Kazel, "Bu hırsızlar bu kadar kolay paraya kondu. O enginarları pazarda gören, tanıyan olursa lütfen ihbar etsin" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.