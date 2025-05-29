Bakan Yeni Destek Paketini Duyurdu: Bayram Öncesi O Kişilere 18 Bin TL Yatacak

HER HAYVAN İÇİN 18 BİN TL ÖDENECEK

Destek kapsamında üreticilere verilecek gebe düve sayısı 30’a kadar çıkarılabilecek. Ayrıca, her hayvan için yıllık 1.500 TL bakım desteği, toplamda hayvan başına 18 bin TL’ye kadar çıkacak şekilde ödenecek.

GEBE DAMIZLIK HAYVANLAR VERİLECEK

Yumaklı, proje kapsamında üretici başına 5 ile 15 arasında, tüm aşıları tamamlanmış gebe damızlık hayvanların sağlanacağını açıkladı. Bu destekle birlikte hem kaliteli üretimin artması hem de hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.