Bakan Yeni Destek Paketini Duyurdu: Bayram Öncesi O Kişilere 18 Bin TL Yatacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi hayvancılığa yönelik yeni destek paketini duyurdu. Proje kapsamında üreticilere, hayvan başına yıllık 18 bin TL'ye kadar bakım desteği verilecek. Ayrıca gebe düve desteği ve kurbanlık satış noktalarına vize zorunluluğu da getirildi.
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılığı teşvik etmek amacıyla başlatılan yeni destek paketinin ayrıntılarını paylaştı. "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi yapılacak. Ankara’nın Ayaş ilçesinde bir hayvancılık işletmesini ziyaret eden Bakan Yumaklı, projenin hem üreticiye hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti. Projeye veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve hekim olan üreticiler başvurabilecek.
HER HAYVAN İÇİN 18 BİN TL ÖDENECEK
Destek kapsamında üreticilere verilecek gebe düve sayısı 30’a kadar çıkarılabilecek. Ayrıca, her hayvan için yıllık 1.500 TL bakım desteği, toplamda hayvan başına 18 bin TL’ye kadar çıkacak şekilde ödenecek.
GEBE DAMIZLIK HAYVANLAR VERİLECEK
Yumaklı, proje kapsamında üretici başına 5 ile 15 arasında, tüm aşıları tamamlanmış gebe damızlık hayvanların sağlanacağını açıkladı. Bu destekle birlikte hem kaliteli üretimin artması hem de hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.
KURBANLIK SATIŞ YERLERİ VE VİZE ZORUNLULUĞU
Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğiyle ilgili de önemli bilgiler veren Yumaklı, şu ana kadar 470 kurbanlık satış yerinin belirlendiğini, toplamda ise 620 satış noktası olduğunu belirtti. Hayvan kontrollerinin sürdüğünü ifade eden Bakan, yeni bir vize uygulamasına geçildiğini de duyurdu.
Buna göre, bir ilden başka bir ile hayvan götürmek isteyen üreticilerin, bağlı bulundukları il müdürlüğünden sertifika alması zorunlu olacak. Ayrıca yol kontrol noktalarında da bu belgelerin denetleneceği bildirildi.