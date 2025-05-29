Kurban Bayramı Öncesi Emekli İkramiyesi Detayları Belli Oldu: Kim Ne Kadar Alacak?

İKİ AYLIK DOSYASI OLANLAR İÇİN UYGULAMA

Birden fazla dosyadan aylık alan kişilere yalnızca en yüksek oranlı dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem vefat eden eşinden %50 oranında ölüm aylığı alan hem de kendi emekli aylığı olan kişiler ise yalnızca kendi emekli maaşı üzerinden 4.000 lira ikramiye alacak. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da yalnızca emeklilik kaynaklı ödeme yapılacak.