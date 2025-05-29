Kurban Bayramı Öncesi Emekli İkramiyesi Detayları Belli Oldu: Kim Ne Kadar Alacak?
2025 Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişinin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleriyle ilgili ayrıntılar netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2-5 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57.4 milyar liralık ödeme yapacak. Ramazan Bayramı’nda 15.8 milyon kişiye 57.2 milyar lira ödeyen kurum, Kurban Bayramı için de benzer bir bütçe ayırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram ikramiyesi alacaklar arasında yalnızca yaşlılık aylığı alan emekliler değil, aynı zamanda vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da yer alıyor. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, terörden etkilenen sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri de ödemeden yararlanacak. SGK, ikramiye ödemelerini başvuru şartı aramadan doğrudan hesaplara yatıracak.
İKRAMİYE TUTARI NE KADAR OLACAK?
Bayram ikramiyesi tutarı yıllar içinde kademeli olarak arttı. 2018’de bin lira olarak başlatılan ödeme, 2021’de 1.100 liraya, 2023’te 2.000 liraya, 2024’te ise 3.000 liraya çıkarılmıştı. 2025 itibarıyla ise bayram ikramiyesi 4.000 liraya yükseldi. Bu tutar, emeklilere doğrudan ödenecek.
ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA ORANSAL ÖDEME
Vefat eden eşinden veya ebeveyninden ölüm aylığı alan kişilere ise aylık oranı baz alınarak ödeme yapılacak. Örneğin, ölüm aylığı oranı %75 olanlara 3.000 lira, %50 olanlara 2.000 lira, %25 oranında aylık alanlara ise 1.000 lira ikramiye verilecek.
İŞ GÖRMEZLİK GELİRİ ALANLAR DA KAPSAMDA
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bayram ikramiyesinden yararlanacak. Bu kişilere ödeme, meslekte kazanma gücü kayıp oranına göre hesaplanacak. Örneğin, %25 kayıp oranına sahip kişilere 1.000 lira, %45 oranındaki hak sahiplerine ise 1.800 lira ikramiye ödenecek.
İKİ AYLIK DOSYASI OLANLAR İÇİN UYGULAMA
Birden fazla dosyadan aylık alan kişilere yalnızca en yüksek oranlı dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem vefat eden eşinden %50 oranında ölüm aylığı alan hem de kendi emekli aylığı olan kişiler ise yalnızca kendi emekli maaşı üzerinden 4.000 lira ikramiye alacak. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da yalnızca emeklilik kaynaklı ödeme yapılacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS
Bayram ikramiyesinden faydalanmak isteyen kişilerin emekli aylığı bağlatmak için en geç 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuru yapanlar ise 2025 Kurban Bayramı için ikramiye alamayacak. Emekli aylığı bağlanma işlemleri tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin ödemeleri otomatik olarak hesaplarına yatırılacak.