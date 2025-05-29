Özgür Erdursun Emeklilikteki Büyük Oyunu İfşa Etti! Sistemdeki Hatayı Açıkladı

EMEKLİLİK EŞİTLİK MESELESİDİR

Kadınların emekliliği yalnızca bireysel bir hak mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adaletin de bir parçası. Uzmanlar, kadınların emekliliğe erişimini kolaylaştırmak için yalnızca çalışma hayatını değil, hayatın bütününü kapsayan politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Erdursun’un ifadesiyle, kadınlara emeklilik hakkı tanımak isteniyorsa, öncelikle onların çalışmasını ve sigortalı olmalarını sağlayacak adil bir sistem kurulmalıdır.