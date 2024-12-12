Koç Holdnig'den Sonra Anadolu Grubu da Harekete Geçti! Rekor Olacak
Koç Grubu’nun RMK Tersanesi ile giriş yaptığı lüks yat sektörüne bir başka dev Türk holding, Anadolu Grubu da katıldı. 20 ülkede 8 farklı sektörde faaliyet gösteren Anadolu Grubu, yeni markası AIATA ile yat üretimine resmen başladı. Grubun ürettiği ilk model, Wayfinder 38, 2025 yılında Düsseldorf’ta düzenlenecek uluslararası fuarda tanıtılacak.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Anadolu Grubu, AIATA markası için Kocaeli Çayırova’da 20 bin metrekarelik ileri teknolojiye sahip bir üretim tesisi kurdu. Robotik sistemlerle donatılan bu tesis, markanın gelecekteki tüm modelleri için üretim merkezi olacak. Anadolu Grubu, uzun süredir planladığı yat üretimine yatırımla ilgili detayları da açıklamaya başladı.
Kaynak: Patronlar Dünyası