Koç Holdnig'den Sonra Anadolu Grubu da Harekete Geçti! Rekor Olacak

Anadolu Grubu, AIATA markası için Kocaeli Çayırova’da 20 bin metrekarelik ileri teknolojiye sahip bir üretim tesisi kurdu. Robotik sistemlerle donatılan bu tesis, markanın gelecekteki tüm modelleri için üretim merkezi olacak. Anadolu Grubu, uzun süredir planladığı yat üretimine yatırımla ilgili detayları da açıklamaya başladı.

Kaynak: Patronlar Dünyası