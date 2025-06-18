İsa Karakaş Bombayı Patlattı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat Net Tarih Verdi

ZAM UMUDU SONBAHARA KALABİLİR

Kulislerde yer alan bilgilere göre, en düşük emekli maaşında artış ya da refah payı verilmesine ilişkin adımların Eylül–Ekim dönemine kadar yeni bir düzenlemeyle gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için ek yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.