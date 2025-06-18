İsa Karakaş Bombayı Patlattı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat Net Tarih Verdi
Emekli ve memurların uzun süredir beklediği düzenlemeler için önemli bir adım atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve 21 maddeden oluşan torba yasa teklifinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Tasarının, doğrudan maaş artışı içermemekle birlikte, ilerleyen dönemde yapılacak zamların yasal altyapısını oluşturabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İsa Karakaş, mevcut yasa teklifinde emekliler için doğrudan bir maaş artışının yer almadığını vurgularken, 1 Temmuz’da Meclis’in tatile girmesi durumunda maaşlara ilişkin düzenlemelerin bu takvimde yapılamayabileceğine dikkat çekti. Ancak yeni torba yasa teklifleri veya ek maddelerle bu eksikliğin giderilmesinin mümkün olduğu ifade edildi.
KAYIT DIŞI EKONOMİYE KARŞI DÜZENLEMELER GELİYOR
Tasarıda yer alan bazı düzenlemeler, sadece maaşları değil, iş yaşamını da doğrudan etkileyecek. Özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi istisnalarının yeniden yapılandırılması, kamu kurumlarında uygulama birliğinin sağlanması gibi başlıklar öne çıkıyor.
İŞ YERLERİNE FAALİYET YOLU AÇILACAK
Karakaş’ın dikkat çektiği önemli düzenlemelerden biri de geçici olarak kapatılan iş yerlerine yönelik olacak. Torba yasada, bu işletmelere verilen “sürekli durdurma” kararlarının kaldırılması planlanıyor. Böylece faaliyetleri askıya alınan iş yerlerinin yeniden açılmasının önü açılacak.
KAMU PERSONELİ VE OSB’LER DE TASARIDA
Yasa teklifinde ayrıca Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi çalışanlarına yönelik fazla mesai ödemelerinde üst sınırın artırılması, kamu kurumlarında koruyucu giyim yardımlarının standartlaştırılması ve organize sanayi bölgeleri ile vakıflara ilişkin ÖTV düzenlemeleri de yer alıyor.
ZAM UMUDU SONBAHARA KALABİLİR
Kulislerde yer alan bilgilere göre, en düşük emekli maaşında artış ya da refah payı verilmesine ilişkin adımların Eylül–Ekim dönemine kadar yeni bir düzenlemeyle gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak bunun için ek yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.