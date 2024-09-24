Emekliye İki Maaş Birlikte Verilecek! Detaylar Açıklandı

Milyonlarca çalışan, emekliliğe adım atmayı heyecanla beklerken, hükümet, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmak için çalışmalara devam ediyor. Bu değişiklikler emeklilik haklarını önemli ölçüde etkiyecek. Peki, yeni emeklilik sistemi nasıl şekillenecek? Çift maaş alma imkânı nasıl sağlanacak? İşte tüm detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Emekliye İki Maaş Birlikte Verilecek! Detaylar Açıklandı - Resim: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama dönemiyle birlikte toplumun birçok kesimini etkileyecek önemli reformlara imza atmaya hazırlanıyor. Bu reformlar, özellikle emeklilik sistemini yeniden şekillendirecek, kadınlara yönelik yeni haklar sunacak ve kamu sektöründe esnek çalışma saatleri uygulamalarını hayata geçirecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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