Emekliye İki Maaş Birlikte Verilecek! Detaylar Açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama dönemiyle birlikte toplumun birçok kesimini etkileyecek önemli reformlara imza atmaya hazırlanıyor. Bu reformlar, özellikle emeklilik sistemini yeniden şekillendirecek, kadınlara yönelik yeni haklar sunacak ve kamu sektöründe esnek çalışma saatleri uygulamalarını hayata geçirecek.

Kaynak: Haber Merkezi