Denizbank Emekli Promosyonunda El Yükseltti! SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Havalara Uçacak, Duyan Bankanın Önünde Kuyruk Oluşturacak
Emekli maaşını DenizBank’a taşıyanlar için dev promosyon fırsatı başladı. SSK, Bağ-Kur ve diğer tüm emeklilere yönelik hazırlanan kampanyada, bankanın sunduğu avantajlar büyük ilgi görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
DenizBank, emeklilere daha yüksek nakit promosyon sağlayarak hem mevcut müşterilerini ödüllendirmeyi hem de yeni emekli müşteriler kazanmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi