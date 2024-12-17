Denizbank Emekli Promosyonunda El Yükseltti! SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Havalara Uçacak, Duyan Bankanın Önünde Kuyruk Oluşturacak

Emekli maaşını DenizBank’a taşıyanlar için dev promosyon fırsatı başladı. SSK, Bağ-Kur ve diğer tüm emeklilere yönelik hazırlanan kampanyada, bankanın sunduğu avantajlar büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Denizbank Emekli Promosyonunda El Yükseltti! SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Havalara Uçacak, Duyan Bankanın Önünde Kuyruk Oluşturacak - Resim: 1

DenizBank, emeklilere daha yüksek nakit promosyon sağlayarak hem mevcut müşterilerini ödüllendirmeyi hem de yeni emekli müşteriler kazanmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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