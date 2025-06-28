Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Tahliye Taahhütnamesi Kararı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracılar ile ev sahipleri arasında sıkça karşılaşılan tahliye taahhütnamesi tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, kiracının “baskı altında imzaladım” savunmasını dayanağı olmadığı gerekçesiyle reddederek, ilk derece mahkemesinin kararını usule aykırı buldu ve kanun yararına bozdu. Bu karar, benzer davalarda emsal teşkil edebilecek nitelikte.
Kaynak: Haber Merkezi
Dosyada yer alan bilgilere göre; ev sahibi İsmail E., kiracısı Fadime B. ile 15 Mayıs 2022 tarihinde resmi kira sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeden yalnızca bir gün sonra, kiracı 15 Mayıs 2023 tarihinde evi tahliye edeceğine dair bir taahhütname verdi. Ancak bu tarihte taşınmazı boşaltmayan kiracı, icra takibi başlatılınca belgeyi baskı altında imzaladığını iddia ederek takibe itirazda bulundu.
KİRACININ LEHİNE KARAR VERDİ
Davayı gören Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesinin arka arkaya günlerde imzalanmasını “hayatın olağan akışına aykırı” buldu. Mahkeme, kiracının baskı iddiasını inandırıcı bularak davayı reddetti ve ev sahibi lehine tahliye kararı verilmesini uygun görmedi.
ADALET BAKANLIĞI DAHİL OLDU, KARAR BOZULDU
Adalet Bakanlığı, kararı inceleyerek hukuki açıdan uygun bulunmadığını değerlendirip Yargıtay’a başvurdu. Başvuruda, tahliye taahhütnamesinin kira ilişkisi kurulduktan sonra verildiği ve geçerli sayılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, kiracının öne sürdüğü baskı iddiasını destekleyecek herhangi bir somut belge ya da delil sunmadığına dikkat çekildi.
YARGITAY'DAN AÇIKLAMA
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesini esas alarak verdiği kararında, tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğunu vurguladı. Kararda, “Davalı, belgeye tanzim tarihinin sonradan eklendiğini iddia etmişse de bu iddiasını belgeyle ispat edememiştir” ifadelerine yer verildi. Bu gerekçeyle ilk derece mahkemesinin kararı usul ve yasaya aykırı bulunarak kanun yararına bozuldu.