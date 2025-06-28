Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Tahliye Taahhütnamesi Kararı

Dosyada yer alan bilgilere göre; ev sahibi İsmail E., kiracısı Fadime B. ile 15 Mayıs 2022 tarihinde resmi kira sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeden yalnızca bir gün sonra, kiracı 15 Mayıs 2023 tarihinde evi tahliye edeceğine dair bir taahhütname verdi. Ancak bu tarihte taşınmazı boşaltmayan kiracı, icra takibi başlatılınca belgeyi baskı altında imzaladığını iddia ederek takibe itirazda bulundu.