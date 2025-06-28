Piyasalarda Haftanın Kazananı Belli Oldu: Yatırımcısı Havalara Uçtu

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altın yatırımcısı için hafta pek parlak geçmedi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,26 oranında düşerek 4.199 TL seviyesine indi. Cumhuriyet altını da benzer bir seyir izleyerek yüzde 2,24 değer kaybıyla 28.383 TL’ye geriledi. Çeyrek altın ise haftayı 7.033 TL’den tamamladı; geçen haftaya göre yüzde 2,27 oranında düşüş yaşadı.