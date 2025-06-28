Piyasalarda Haftanın Kazananı Belli Oldu: Yatırımcısı Havalara Uçtu
Geride bıraktığımız haftada küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik dinamikler yatırım araçlarının yönünü belirledi. Özellikle ateşkes haberlerinin etkisiyle altın fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşanırken, döviz piyasalarında dalgalanma sürdü. ABD'den gelen açıklamalar ve Türkiye’deki ekonomik görünüm, dolar ve euro kurunda yükselişi beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,19 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksi, haftayı 9.404,89 puandan kapatarak önceki haftaya göre yukarı yönlü bir performans sergiledi. Endeks, haftalık seyir boyunca en düşük 9.077,80 puanı, en yüksek ise 9.484,00 puanı gördü.
ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ
Altın yatırımcısı için hafta pek parlak geçmedi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,26 oranında düşerek 4.199 TL seviyesine indi. Cumhuriyet altını da benzer bir seyir izleyerek yüzde 2,24 değer kaybıyla 28.383 TL’ye geriledi. Çeyrek altın ise haftayı 7.033 TL’den tamamladı; geçen haftaya göre yüzde 2,27 oranında düşüş yaşadı.
Öte yandan döviz tarafında yükseliş hakimdi. Amerikan doları, hafta boyunca yüzde 0,55 oranında artarak 39,8870 TL’ye yükseldi. Euro ise daha güçlü bir artış kaydederek yüzde 2,37'lik primle 46,8290 TL’ye ulaştı.
HAFTANIN KAZANDIRANI BELLİ OLDU
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,65 oranında yükselirken, emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kazandı. Kategorik bazda değerlendirildiğinde ise en yüksek getiri yüzde 2,91 ile hisse senedi fonlarında gerçekleşti. Bu da yatırımcıların riskli varlıklara yöneldiğini gösterdi.