Doğan Holding Tümden Devretti

HEM TÜRKİYE'YE HEM DÜNYAYA ÜRETİM YAPIYOR

1972 yılından bu yana otomotiv sektörüne yönelik yedek parça üretimi gerçekleştiren Ditaş, yıllık 7,8 milyon adetlik üretim kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biri konumunda. Rotbaşı, rotil, rotkolu, çeki kolu, salıncak kolu ve stabilizatör kolu gibi araç alt grubu parçalarının üretiminde uzmanlaşan firma, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de otomotiv devlerine tedarik sağlıyor. Son dönemde üretim yelpazesini genişleten şirket, sac parça, kalıp, sıcak-soğuk dövme parça ve boru üretiminde de faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda.