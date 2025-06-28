Doğan Holding Tümden Devretti
Doğan Holding, bünyesindeki Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinin tamamını devretme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Aydın Doğan’ın yönetiminde bulunan Doğan Holding, Türkiye’nin en büyük orijinal yedek parça üreticilerinden biri olan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'deki tüm hisselerini devretme kararı aldı. Şirket, halka açık Ditaş’taki yüzde 68,24 oranındaki payını BDY Group İnşaat A.Ş.’ye satmak üzere anlaşma sağladı. Satış işlemi, Rekabet Kurumu'nun onay sürecinin ardından resmiyet kazanacak.
HEM TÜRKİYE'YE HEM DÜNYAYA ÜRETİM YAPIYOR
1972 yılından bu yana otomotiv sektörüne yönelik yedek parça üretimi gerçekleştiren Ditaş, yıllık 7,8 milyon adetlik üretim kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biri konumunda. Rotbaşı, rotil, rotkolu, çeki kolu, salıncak kolu ve stabilizatör kolu gibi araç alt grubu parçalarının üretiminde uzmanlaşan firma, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de otomotiv devlerine tedarik sağlıyor. Son dönemde üretim yelpazesini genişleten şirket, sac parça, kalıp, sıcak-soğuk dövme parça ve boru üretiminde de faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda.
DOĞAN HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA
Satış kararıyla ilgili açıklama yapan Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, portföylerini sadeleştirme ve stratejik alanlara odaklanma vizyonlarını sürdürdüklerini belirtti. Göğüş, “Bu kapsamda sac ayaklarımız olarak gördüğümüz ana sektörlerimizde derinleşmemizi ve büyümemizi sürdürürken farklı yatırım anlayışı ve odağını bu alana yapan yatırımcılarla büyüyeceğine inandığımız alanlardan çekiliyoruz. Bu kapsamda 1990 yılından itibaren Grubumuzda bulunan Ditaş'a Türkiye'nin önemli yatırım gruplarından olan BDY Group'un ilgisi sonrası Ditaş'taki hisselerimizin tamamını devretmek üzere anlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı.