Çanakkale'de görülmemiş hasat başladı, 26 günde üretiyor: 1 dönümden 2 ton ürün!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde topraksız sulu tarımla yetiştirilen salatalık hasadı başladı.

2 yıl önce 1 dönüm üzerinde topraksız sulu tarımla marul üreticiliğine başlayan üretici Hanife Kartal, "Maliyetlerin artması üzerine bir araştırmaya girdim. Karşıma topraksız tarım çıktı. Topraksız tarımın avantajlarını araştırdım. Avantajların gayet iyi olduğunu, birim alandan çok fazla verim olduğunu, sağlıklı ve kaliteli ürün alındığını öğrendim. Yaklaşık iki senedir topraksız tarımla uğraşmaya başladım. Topraksız tarım, topraklı tarıma göre çok avantajlı. İlaç girdi olayı çok az. Özellikle su tasarrufu yapıyorsunuz" dedi.

"30 GÜNDE HASAT VE 1 DÖNÜMDEN 2 TON ÜRÜN"

Hasada ilişkin konuşan Kartal, "Salatalık yetiştiriciliğimizde aylık 1.5-2 ton civarında bir verim alıyoruz. Salatalık da toprağa göre çok hızlı bir gelişim sağladık 26’ncı gün hasata başladık. Toprakta bu 60-70 güne varabiliyordu" ifadelerini kullandı.

SALATALIK

Salatalık, kabakgiller familyasından bir bitki türü ve meyvesine verilen isimdir. Ana yurdunun Kuzey Hindistan olduğu düşünülen salatalık, tarımı çok eski dönemlerden beri yaygın olarak yapılmaktadır.

Salatalık, kalori bakımından oldukça düşüktür. 100 gram salatalık, sadece 16 kalori içerir. Salatalık ayrıca C vitamini, K vitamini, potasyum ve folik asit gibi önemli vitamin ve mineraller bakımından da zengindir.

Salatalığın sağlığa faydaları:

- Hidrasyonu artırır: Yüksek su içeriği sayesinde salatalık, vücudun susuz kalmasını önlemeye yardımcı olur,

- Sindirimi düzenler: Lif bakımından zengin olan salatalık, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önleyebilir,

- Cilt sağlığını destekler: Salatalıktaki antioksidanlar, cilt hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca salatalık suyu, ciltteki şişliği ve kızarıklığı azaltmak için kullanılabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Düşük kalorili ve yüksek lifli salatalık, kilo vermeye yardımcı olabilir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir: Salatalıktaki potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem