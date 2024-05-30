Bilecik'te seç-al hasat başladı, yoğun talep görüyor: 40 dönümden 40 ton!

Bilecik'te 'Yediveren' cinsi organik çilek hasadı başladı.

Kalitesi, yoğun aroması ve 'seç-al' özelliği ile dalından tüketicilere çilek satışı yapan üretici Yalçın Nar, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Yalova gibi çevre illerden gelen müşterilerine diledikleri ürünleri toplamaları için izin veriyor.

"40 DÖNÜMDEN 40 TON ÇİLEK ALMAKTAYIZ"

Hasada ilişkin konuşan Yalçın Nar, "Bu işe eşimin tavsiyesi üzerine ve de pazarda gördüğüm çileğin pahalı olması üzerine başlamış bulunmaktayız. Bir iki dönüm ile biz bu işe başladık. Şu anda 40 dönüme kadar çıktık. İnşallah hedefimiz daha da yükseltmek. Yıllık olarak 40 dönümden 40 ton çilek almaktayız. Bunları da pazarda, manavda değerlendiriyoruz. Vatandaşın halka kendisi gelerek, kendisi topluyor. Seçtiği beğendiği çileği dalında toplama imkânına sahip oluyor" dedi.

ÇİLEK

Çilek, dünya çapında en çok yetiştirilen ve tüketilen meyvelerden biridir. Kırmızı, pembe, beyaz ve sarı gibi birçok farklı renkte çilek çeşidi vardır. Çilek çiğ olarak salatalarda, yoğurtta ve tahıllarda tüketilebilir. Aynı zamanda pişmiş olarak reçel, marmelat, pasta ve dondurmada da kullanılabilir.

Çilek, C vitamini, A vitamini, lif, potasyum, magnezyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Çileğin bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Çilek, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Kalp hastalığını önler: Çilek, lif ve potasyum bakımından da zengindir. Lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve potasyum kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kanseri önleyebilir: Çilek, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, kansere neden olabilecek serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyebilir,

- Göz sağlığını korur: Çilek, A vitamini ve lutein bakımından da zengindir. A vitamini ve lutein, makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Çilek, antosiyaninler bakımından da zengindir. Antosiyaninler, beyin hücrelerini hasardan korumaya ve hafıza ve öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem