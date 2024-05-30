Adana'da ata tohumundan üretti, kapış kapış satıldı: Tohumu 5 TL, fideleri 20 TL!

Adana'nın Kozan ilçesinde bir vatandaşın ürettiği ata tohumu ve fideleri yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşların ata tohumlarına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran üretici Mehmet Ali Çilingir, "Ata tohum ve fideleri hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli. Tohumu 5 TL'ye, fideleri ise 20 TL'ye satıyoruz" dedi.

"VERİM VE LEZZET FARKI OLUYOR"

Çilingir, "Organik biber, patlıcan, domates çeşitleri olan tohumlardan fideler üretip satışa sunuyoruz. Zirai ve hibrit tohumlar bozuk çıkabiliyor. Verim ve lezzet farkı oluyor" ifadelerini kullandı.

ATA TOHUM

Ata tohumu, nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmış, melez tohumlarla temas etmemiş ve doğal yollarla yetiştirilmiş tohumlardır. Bu tohumlar, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yetişen ve her bölgenin kendine özgü iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamış yerel tohumlardır.

Ata tohumlarının bazı önemli özellikleri şunlardır:

- Doğal ve Saf: Ata tohumları, hiçbir kimyasal gübre veya pestisit kullanmadan doğal yollarla yetiştirilir. Bu nedenle, ata tohumu ile yetiştirilen ürünler daha sağlıklı ve lezzetlidir,

- Genetik Çeşitlilik: Ata tohumları, melez tohumlara kıyasla daha fazla genetik çeşitliliğe sahiptir. Bu nedenle, ata tohumu ile yetiştirilen ürünler daha dayanıklıdır ve hastalıklara ve zararlılara karşı daha az hassastır,

- Lezzet ve Besin Değeri: Ata tohumu ile yetiştirilen ürünler, melez tohumlara kıyasla daha lezzetli ve daha fazla besin değeri içerir,

- Çevre Dostu: Ata tohumu ile tarım, çevreye daha az zarar verir. Çünkü ata tohumu ile tarımda kimyasal gübre ve pestisit kullanılmaz.

Kaynak: Gerçek Gündem