Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı

Son zamanlarda ekonomideki artan getiriler, birçok bireyin kredi borçlarını ödemekte zorlanmasına neden oldu. Enflasyonun yükselmesi ve faiz oranlarının artması, ailelerin bütçelerini zorlarken, borçluların ciddi mali sıkıntılar yaşamasına sebep oldu. Banka verilerine göre, temerrüt oranlarında belirgin bir artış gözlendi. Yargıtay'ın, kredi borçlarını erken ödeyenleri ilgilendiren önemli bir karar aldığı biliniyor.

Kamusonhaber'deki bilgilere göre; Sakarya’da bir davacı vekili, çekilip erken kapanan 3 ayrı kredi ile ilgili banka tarafından istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarların davalı bankadan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etti.