SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşını Yükseltmenin Formülünü Açıkladı! Düşük Maaş Alan Emekliye Gün Doğdu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, doğru statü ve zamanlamayla emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı. Erdursun, EYT, kademeli emeklilik, SGDP ile çalışma ve başvuru sürecine dair tüm detayları adım adım anlattı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Emeklilik dönemi, çalışma hayatının en kritik eşiklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak doğru zamanda, doğru statüyle yapılan başvuru hem emeklilik tarihini hem de alınacak maaşı doğrudan etkiliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, EYT’den kademeli emekliliğe, SGDP ile çalışmadan başvuru adımlarına kadar süreci ayrıntılarıyla anlattı.
EYT’LİLER HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLABİLİR?
Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar, kamuoyunda bilinen adıyla EYT’liler, yaş şartı olmadan emeklilik hakkına sahip. Ancak bu kişiler için prim ve hizmet süresi kriterleri bulunuyor.
Kadınlar: 20 yıl sigortalılık ve SSK için 5.000 – 5.975 gün prim
Erkekler: 25 yıl sigortalılık ve SSK için 5.000 – 5.975 gün prim
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: Kadınlar 7.200 gün, erkekler 9.000 gün
Özel banka sandığı çalışanları da SSK ile aynı prim aralığında emekli olabiliyor.
HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLUNUR?
Erdursun, emeklilikte hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) maaş alınacağını belirleyen kuralın son 7 yıl (2.520 gün) olduğunu hatırlattı. Bu sürenin yarısından fazlası hangi statüde geçtiyse emeklilik de o kurum üzerinden gerçekleşiyor.
BAŞVURU ÖNCESİ ATILMASI GEREKEN ADIMLAR
E-Devlet’ten SGK hizmet dökümü alınmalı
İlk sigorta girişi kontrol edilmeli. 8 Eylül 1999 sonrası girişli kişiler için askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanmasıyla giriş tarihi geriye çekilebilir.
Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplanmalı
E-DEVLET’TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Prim ve süre koşulları tamamlandığında işverenin “Kod 8 – emeklilik nedeniyle çıkış” koduyla işlem yapması gerekiyor.
Başvuru adımları:
E-Devlet’e giriş yapılır
“Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” bölümünden yeni başvuru seçilir
4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) veya 4C (Emekli Sandığı) statüsü seçilir
“Yaşlılık aylığı” türü işaretlenir
Emekli maaşının yatacağı banka ve şube seçilir
İletişim bilgileri kontrol edilerek başvuru tamamlanır
Başvurudan sonra işlemler, E-Devlet üzerindeki DYS (Dijital Yazışma Sistemi) ekranından takip edilebiliyor.
EMEKLİ MAAŞI NEREYE YATIRILIR, PROMOSYON NASIL ALINIR?
Maaşlar, başvuru sırasında belirtilen bankaya yatırılıyor. Erdursun’a göre bankalar, 3 yıl taahhüt veren emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Bu rakamlar bankadan bankaya ve kampanyalara göre farklılık gösterebiliyor.
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA NELER DEĞİŞİR?
Emekli olanlar, çalıştıkları iş yerinden kıdem tazminatı ve yıllık izin haklarını alabiliyor. Ayrıca yeniden çalışmak isteyenler için SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödenerek istihdam mümkün.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
8 Eylül 1999’dan sonra işe girenler için geçerli olan kademeli emeklilik sistemi, farklı yaş ve prim şartları içeriyor:
SSK’da kadınlar 58 yaş ve 7.000 gün, erkekler 60 yaş ve 7.000 gün
Alternatif olarak 4.500 gün prim- 25 yıl sigortalılık süresiyle 58-60 yaş
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kadın ve erkek için 9.000 gün prim, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş
Mayıs 2008 sonrası girişlilerde yaş aralığı kadınlar için 58-65, erkekler için 60-65 olarak belirlenmiş durumda
KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞIR MI?
Henüz yürürlüğe girmiş bir düzenleme olmasa da Erdursun, kademeli emeklilik meselesinin önümüzdeki süreçte EYT gibi tekrar kamuoyunun gündeminde yer alacağını ifade ediyor.
Emeklilik sürecinin doğru yönetilmesi, uzun vadede daha yüksek maaş ve daha avantajlı haklar elde edilmesini sağlıyor. Bu nedenle uzmanların önerdiği adımları dikkatle takip etmek büyük önem taşıyor.