SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşını Yükseltmenin Formülünü Açıkladı! Düşük Maaş Alan Emekliye Gün Doğdu

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

8 Eylül 1999’dan sonra işe girenler için geçerli olan kademeli emeklilik sistemi, farklı yaş ve prim şartları içeriyor:

SSK’da kadınlar 58 yaş ve 7.000 gün, erkekler 60 yaş ve 7.000 gün

Alternatif olarak 4.500 gün prim- 25 yıl sigortalılık süresiyle 58-60 yaş

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kadın ve erkek için 9.000 gün prim, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş

Mayıs 2008 sonrası girişlilerde yaş aralığı kadınlar için 58-65, erkekler için 60-65 olarak belirlenmiş durumda

KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞIR MI?

Henüz yürürlüğe girmiş bir düzenleme olmasa da Erdursun, kademeli emeklilik meselesinin önümüzdeki süreçte EYT gibi tekrar kamuoyunun gündeminde yer alacağını ifade ediyor.

Emeklilik sürecinin doğru yönetilmesi, uzun vadede daha yüksek maaş ve daha avantajlı haklar elde edilmesini sağlıyor. Bu nedenle uzmanların önerdiği adımları dikkatle takip etmek büyük önem taşıyor.