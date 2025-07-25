5 İlçe Tüm Hazırlıklarını Tamamladı, Plakalar Bile Hazır! İl Olmaya Hazır İlçeler Belli Oldu
Türkiye’nin idari yapısında önemli bir dönüşümün eşiğinde olunduğuna dair işaretler artarken, il olmayı bekleyen ilçeler yeniden gündemde. 1999 yılında Düzce’nin il yapılmasından bu yana yeni bir ilin eklenmediği Türkiye haritasında değişiklik beklentisi gün geçtikçe güçleniyor. Son gelişmelerle birlikte 5 ilçe daha, il olma kriterlerini sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de uzun süredir konuşulan “il sayısının 100’e çıkarılması” hedefi, siyasi ve yerel yönetim kulislerinde yeniden gündeme taşındı. Nüfusu, ekonomik kapasitesi ve coğrafi özellikleriyle öne çıkan bazı büyük ilçeler bu süreçte adaylıklarını pekiştiriyor. Son veriler ışığında Alanya, Bandırma, Edremit, Fethiye ve Nazilli, il statüsüne en yakın beş ilçe olarak değerlendirildi.
İL OLMA YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN 5 İLÇE
Mevcut nüfus yoğunluğu, kentleşme düzeyi, ekonomik çeşitlilik ve merkezden uzaklık gibi kriterler açısından yapılan değerlendirmelerde şu beş ilçe öne çıktı:
Alanya (Antalya) – 359.891
Bandırma (Balıkesir) – 166.836
Edremit (Balıkesir) – 171.700
Fethiye (Muğla) – 177.569
Nazilli (Aydın) – 162.000
Bu ilçeler, mevcut altyapıları ve bölgesel etkileriyle birlikte il olmaya en hazır yerleşim yerleri arasında görülüyor. İl statüsüne geçmeleri durumunda, hem yerel hizmetlerin daha etkin sunulması hem de bölgesel kalkınmanın hız kazanması hedefleniyor.
24 İLÇE ADAYLIK YOLUNDA
Gündemdeki beş ilçe dışında, il olma taleplerini yıllardır sürdüren ve çeşitli dönemlerde kamuoyunda öne çıkan çok sayıda ilçe daha bulunuyor. Bu ilçeler arasında demografik büyüklüğü ve stratejik konumuyla dikkat çeken yerler de var. İşte ismi geçen diğer güçlü adaylar:
Yüksekova (Hakkari)
Midyat (Mardin)
Elbistan (Kahramanmaraş)
Polatlı (Ankara)
Kahta (Adıyaman)
Kozan (Adana)
Ünye (Ordu)
Ergani (Diyarbakır)
Ereğli (Konya)
Lüleburgaz (Kırklareli)
Cizre (Şırnak)
Erciş (Van)
Zonguldak Ereğli (Zonguldak)
İskenderun (Hatay)
Manavgat (Antalya)
Siverek (Şanlıurfa)
Çorlu (Tekirdağ)
İnegöl (Bursa)
Tarsus (Mersin)