5 İlçe Tüm Hazırlıklarını Tamamladı, Plakalar Bile Hazır! İl Olmaya Hazır İlçeler Belli Oldu

İL OLMA YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN 5 İLÇE

Mevcut nüfus yoğunluğu, kentleşme düzeyi, ekonomik çeşitlilik ve merkezden uzaklık gibi kriterler açısından yapılan değerlendirmelerde şu beş ilçe öne çıktı:

Alanya (Antalya) – 359.891

Bandırma (Balıkesir) – 166.836

Edremit (Balıkesir) – 171.700

Fethiye (Muğla) – 177.569

Nazilli (Aydın) – 162.000

Bu ilçeler, mevcut altyapıları ve bölgesel etkileriyle birlikte il olmaya en hazır yerleşim yerleri arasında görülüyor. İl statüsüne geçmeleri durumunda, hem yerel hizmetlerin daha etkin sunulması hem de bölgesel kalkınmanın hız kazanması hedefleniyor.