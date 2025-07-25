Yıllık İzinde Kritik Detay Ortaya Çıktı! Çalışanların Yüzde 90'ı Bilmiyor! Bu Tarihi Kaçıranın Hakkı Yanıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin ücretiyle ilgili önemli detay ortaya çıktı. İşten ayrılan çalışanlar, kullanmadıkları izinlerin parasını alabiliyor ancak bu hakkın geçerli olması için 5 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. Süre dolarsa hak tamamen kaybediliyor. İşte yıllık izin konusunda bilinmesi gereken tüm detaylar…
Kaynak: Habertürk
İşçilerin en temel haklarından biri olan yıllık ücretli izin, Anayasa ve İş Kanunu ile güvence altına alındı. Ancak birçok çalışan, kullanmadığı izinlerin akıbeti konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Çalışanlar için hayati öneme sahip bu hak, sadece belirli koşullarda ücrete dönüşebiliyor. Peki, kullanılmayan yıllık izin ücretleri ne zaman ödenir? 5 yıllık süre ne anlama geliyor? İşte yıllık izin konusunda bilinmesi gereken tüm detaylar…
İZİN ÜCRETİ SADECE İŞTEN AYRILIRKEN ÖDENİR
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yıllık izin, çalışana dinlenme amacıyla verilen bir haktır ve bu hakkın ücreti iş sözleşmesi devam ederken talep edilemez. Ancak iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, kullanılmamış izin günlerinin karşılığı olan ücret, işçiye ödenir. İşten çıkarılma ya da istifa fark etmeksizin, bu ödeme yasal bir haktır.
KULLANDIRILAN İZNİ İŞVEREN BELGELEMEK ZORUNDA
Bazı işverenlerin, işçiye fiilen izin kullandırmadan evrak üzerinde kullandırmış gibi gösterdiği durumlar olabiliyor. Ancak hukuka göre bu hakkın gerçekten kullanıldığını ispatlama yükümlülüğü işverene aittir. İzin defteri, onaylı formlar veya eşdeğer belgelerle izin sürecinin belgelendirilmesi gerekir. İşçinin zorla imzaladığı belgeler ise geçerli sayılmaz.
5 YIL İÇİNDE TALEP EDİLMELİ, YOKSA HAK KAYBI OLUYOR
İşten ayrıldıktan sonra kullanılmayan izinlerin karşılığını talep etmek isteyen işçiler, bu talebi en geç 5 yıl içinde yapmalıdır. Bu sürenin sonunda zamanaşımı devreye girer ve alacak hakkı düşer. Ödeme yapılmazsa, işçinin bu süre içinde yasal yollara başvurması gerekir.
ZORLA İZİN GÖSTERİLEN İŞÇİLER NE YAPABİLİR?
Bazı çalışanlar, gerçekte izinli olmadıkları halde belgeler imzalamaya zorlanabiliyor. Bu gibi durumlarda, o tarihlerde çalıştığını ispatlayan her türlü belge (e-posta, giriş-çıkış kaydı, tanık beyanı vb.) önem kazanıyor. Mahkemeye sunulacak güçlü kanıtlarla, işçi hakkını geri alabilir.
İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İşçinin işten ayrılmadan önceki son brüt maaşı baz alınarak kullanılmayan izinlerin karşılığı hesaplanır. Bu ücretin brüt tutarı üzerinden sosyal güvenlik primleri, işsizlik sigortası, gelir ve damga vergileri kesilir. Eğer toplam ödeme, asgari ücretin 7,5 katını aşarsa, sadece aşan kısmı gelir vergisine tabi olur.
YILLIK İZİN SÜRELERİ VE KULLANIM KOŞULLARI
1-5 yıl arası çalışanlar: En az 14 gün
5-15 yıl arası çalışanlar: En az 20 gün
15 yıl ve üzeri çalışanlar: En az 26 gün
Ayrıca, 18 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilere de en az 20 gün izin verilmesi zorunlu.
İzin süreleri kural olarak bölünemez. Ancak işveren ve çalışan anlaşırsa, en az 10 günü kesintisiz olmak kaydıyla kalan süre bölünebilir. Öte yandan ücretsiz izinler, yıllık izinden sayılmaz.