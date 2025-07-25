Yıllık İzinde Kritik Detay Ortaya Çıktı! Çalışanların Yüzde 90'ı Bilmiyor! Bu Tarihi Kaçıranın Hakkı Yanıyor

İşçilerin en temel haklarından biri olan yıllık ücretli izin, Anayasa ve İş Kanunu ile güvence altına alındı. Ancak birçok çalışan, kullanmadığı izinlerin akıbeti konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Çalışanlar için hayati öneme sahip bu hak, sadece belirli koşullarda ücrete dönüşebiliyor. Peki, kullanılmayan yıllık izin ücretleri ne zaman ödenir? 5 yıllık süre ne anlama geliyor? İşte yıllık izin konusunda bilinmesi gereken tüm detaylar…

İZİN ÜCRETİ SADECE İŞTEN AYRILIRKEN ÖDENİR

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yıllık izin, çalışana dinlenme amacıyla verilen bir haktır ve bu hakkın ücreti iş sözleşmesi devam ederken talep edilemez. Ancak iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, kullanılmamış izin günlerinin karşılığı olan ücret, işçiye ödenir. İşten çıkarılma ya da istifa fark etmeksizin, bu ödeme yasal bir haktır.