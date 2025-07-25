2025’in En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye Yükselişe Geçti! Listedeki Yeri Şaşırttı

ABD GERİLEDİ, TÜRKİYE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Listenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise ABD’nin sıralamadaki ciddi düşüşü oldu. Geçmiş yıllarda daha üst basamaklarda yer alan ABD, bu yıl 10’uncu sıraya gerileyerek İzlanda ve Litvanya ile aynı kategoride yer aldı. Uzmanlar, bu düşüşü son yıllarda değişen vize politikaları ve küresel ilişkilerdeki dalgalanmalara bağlıyor.