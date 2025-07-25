2025’in En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye Yükselişe Geçti! Listedeki Yeri Şaşırttı
Dünyanın en prestijli pasaport endekslerinden biri olarak kabul edilen Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 yılı verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Her yıl Henley & Partners tarafından hazırlanan ve ülkelerin pasaportlarının vizesiz seyahat gücünü ölçen liste, bu yıl da çarpıcı sonuçları gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 20 yıldır yayımlanan endekste, ülkelerin vatandaşlarına sunduğu seyahat özgürlüğü kriterlerine göre bir sıralama yapılıyor. 2025 edisyonunda en güçlü pasaport unvanı, 193 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur’a ait oldu. Singapur’u 190 ülkeye vizesiz seyahat imkânı tanıyan Japonya ve Güney Kore izledi.
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Finlandiya, Danimarka ve İrlanda gibi Avrupa ülkeleri ise 189 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan pasaportlarıyla üst sıralarda kendilerine yer buldu.
ABD GERİLEDİ, TÜRKİYE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Listenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise ABD’nin sıralamadaki ciddi düşüşü oldu. Geçmiş yıllarda daha üst basamaklarda yer alan ABD, bu yıl 10’uncu sıraya gerileyerek İzlanda ve Litvanya ile aynı kategoride yer aldı. Uzmanlar, bu düşüşü son yıllarda değişen vize politikaları ve küresel ilişkilerdeki dalgalanmalara bağlıyor.
52'DEN 46'YA YÜKSELDİ
Türkiye açısından ise endeks umut verici bir tablo sundu. 2023 ve 2024 yıllarında 52’nci sırada yer alan Türkiye, 2025 verilerine göre önemli bir atılım yaparak 46’ncı sıraya yükseldi. Türkiye, 114 ülkeye vizesiz seyahat imkânı tanıyan pasaportuyla bu sırayı Rusya ile paylaştı.