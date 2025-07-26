Turizm Tesislerinde Yeni Dönem: Butik Otellerin Hepsinde Artık Zorunlu Olacak
Turizm tesislerine yönelik yeni düzenlemeyle birlikte butik otellere üst düzey kalite ve estetik şartı getirilirken, tatil köylerinde otopark zorunluluğu uygulanacak. Turizm konutlarında ise itfaiye raporu yerine alınan önlemler yeterli sayılacak.
Kaynak: Ekonomim
İşyeri ruhsatlarında köklü değişikliklere gidiliyor. Hazırlanan yeni taslak düzenlemeye göre, turizm konutları, butik oteller ve tatil köyleri için yeni kriterler devreye girecek. Özellikle butik otellere dekorasyon ve hizmet kalitesi konusunda yüksek standartlar getirilirken, tatil köylerinde otopark zorunluluğu uygulanacak.
TURİZM KONUTLARINA YENİ KRİTERLER
Taslak düzenlemeyle birlikte, turizm amaçlı kiraya verilen konutlarda artık bazı ruhsat şartlarında esneklik sağlanacak. Bağımsız bölüm sayısı beşi aşan turistik kiralama faaliyetlerinde, işyeri ruhsatı alınması gerekecek. Ancak bu tür konutlarda yangına karşı önlemlerin alınmış olması yeterli sayılacak, itfaiye raporu alma zorunluluğu olmayacak. Ayrıca, bu konutların işletilmesi için kat maliklerinden oybirliğiyle onay alınması şartı getiriliyor.
BUTİK OTELLERDE KALİTE VE ESTETİK ÖNE ÇIKACAK
Butik oteller için belirlenen yeni standartlar arasında, 10 ila 60 oda arasında kapasite şartı bulunacak. Tesislerde mutlaka alakart bir lokanta yer alacak ve bu alan, yatak kapasitesinin en az yüzde 25’i oranında oturma düzenine sahip olacak. Ayrıca, lobi, resepsiyon, bagaj odası, bavul emaneti ve personel tarafından sunulan otopark hizmeti de zorunlu tutulacak.
Dekorasyon ve donanımda ise özel tasarım seri üretim eşyalar, sanatçı imzalı özel yapım parçalar veya antika ürünler kullanılacak. Amaç, butik otellerin sadece konaklama değil, aynı zamanda estetik ve deneyim odaklı tesisler haline gelmesi.
TATİL KÖYLERİNE OTOPARK ZORUNLULUĞU
Tatil köyleri için de yeni düzenlemeler öngörülüyor. En az 60 odalı olacak şekilde tanımlanan tatil köylerinde, oda sayısının yüzde 10’u oranında otopark alanı zorunlu olacak. Ayrıca, konaklama birimlerinin ses ve gürültüden uzak olacak biçimde yerleştirilmesi gerekecek.
MOTEL VE APARTLARA DA YENİ KURALLAR
Apart otellerin en az 10 odalı olması, resepsiyon ve bekleme alanına sahip bir lobi bulundurması zorunlu hale gelirken, üç kattan fazla kata sahip otellerde müşteri asansörü şart koşulacak. Pansiyonlar için oda sayısı 3 ila 25 arasında sınırlandırılacak.
KONAKLAMA TANIMI GENİŞLİYOR
Taslağa göre, “konaklama yeri” tanımı da genişletilecek. Bu tanım otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon, apart otel, kamp alanı, orman parkı, mesire alanı ve mobil ev gibi farklı seçenekleri kapsayacak şekilde revize edilecek.
Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte hem tesislerde hizmet kalitesinin artırılması hem de turizm alanında daha güvenli ve donanımlı yapıların teşvik edilmesi amaçlanıyor.