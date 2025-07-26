Turizm Tesislerinde Yeni Dönem: Butik Otellerin Hepsinde Artık Zorunlu Olacak

BUTİK OTELLERDE KALİTE VE ESTETİK ÖNE ÇIKACAK

Butik oteller için belirlenen yeni standartlar arasında, 10 ila 60 oda arasında kapasite şartı bulunacak. Tesislerde mutlaka alakart bir lokanta yer alacak ve bu alan, yatak kapasitesinin en az yüzde 25’i oranında oturma düzenine sahip olacak. Ayrıca, lobi, resepsiyon, bagaj odası, bavul emaneti ve personel tarafından sunulan otopark hizmeti de zorunlu tutulacak.

Dekorasyon ve donanımda ise özel tasarım seri üretim eşyalar, sanatçı imzalı özel yapım parçalar veya antika ürünler kullanılacak. Amaç, butik otellerin sadece konaklama değil, aynı zamanda estetik ve deneyim odaklı tesisler haline gelmesi.