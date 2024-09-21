Atilla Yeşilada: Çok Sert Düşecek

31 Mart seçimlerinin ardından dolar/TL paritesinde görülen yatay seyir, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı girişiyle birlikte Borsa İstanbul'un ciddi bir ivme yakalamasına neden olmuştu.



Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinin yabancı yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu belirterek, yükselişin yıl sonuna kadar devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken, son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından bu yaklaşımında değişikliğe gittiğini duyurdu.