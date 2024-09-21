Atilla Yeşilada: Çok Sert Düşecek

31 Mart sonrası Türkiye'ye yönelik yabancı sermaye girişiminin artmasıyla birlikte Borsa İstanbul'un dolar bazında yüzde 50'ye yakın prim yapacağını iddia eden ekonomist Atilla Yeşilada, yaşanan son gelişmelerin ardından fikir değiştirdiğini açıkladı. FED'in faiz kararıyla birlikte ilginin altına yöneldiğini belirten Yeşilada, borsanın bu durumdan nasıl etkileneceğine yönelik uyarılarda bulundu.

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Atilla Yeşilada: Çok Sert Düşecek - Resim: 1

31 Mart seçimlerinin ardından dolar/TL paritesinde görülen yatay seyir, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı girişiyle birlikte Borsa İstanbul'un ciddi bir ivme yakalamasına neden olmuştu.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinin yabancı yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu belirterek, yükselişin yıl sonuna kadar devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken, son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından bu yaklaşımında değişikliğe gittiğini duyurdu.

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