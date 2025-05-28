Dünyada Altın Bal Olarak Peş Peşe Ödül Aldı: Yalnızca Türkiye'nin O Şehrinde Üretiliyor
Türkiye, bu yıl da dünyanın en kaliteli bal üreticisi olarak adını zirveye yazdırdı. Bitlis’te yüksek rakımlı yaylalarda üretilen bal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda ikinci kez üst üste "Altın Bal" unvanına layık görüldü.
Kaynak: AA
Geçtiğimiz yıl yine aynı yarışmada büyük ödülü kazanan Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, bu yıl da doğal zenginliğiyle öne çıkan Bitlis yaylalarında ürettiği bal ile yarışmaya katıldı. Sonuç yine değişmedi. Fransa’da yapılan detaylı analizlerde Bitlis balının prolin, polen ve diaztas gibi kalite göstergelerinde standartların çok üzerinde değerler taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine jüri, "Altın Bal" ödülünü bir kez daha Türkiye’ye gönderdi.
2 YIL ÜST ÜSTE ALTIN BAL ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
İki yıl üst üste bu prestijli ödülü kazanmanın gururunu yaşadığını dile getiren Ersan, balın üretildiği alanların özelliklerine dikkat çekti. Rakımı 2 bin 500 metrenin üzerinde olan Bitlis yaylalarının, yüzlerce endemik ve tıbbi bitkiye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ersan, doğal zenginlik, ürettikleri balın kalitesine doğrudan yansıdığını ifade etti.
AVRUPA'DA RAFLARDA YERİNİ ALMAYA BAŞLADI
Bitlisli üretici, sadece Paris değil, 2023 yılında Londra’da gerçekleştirilen uluslararası bir başka yarışmada da aynı başarıyı elde ettiğini belirtti. Ersan, ürettikleri bu eşsiz lezzetin artık yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa'da da büyük ilgi gördüğünü söyledi.