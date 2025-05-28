Dünyada Altın Bal Olarak Peş Peşe Ödül Aldı: Yalnızca Türkiye'nin O Şehrinde Üretiliyor

Geçtiğimiz yıl yine aynı yarışmada büyük ödülü kazanan Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, bu yıl da doğal zenginliğiyle öne çıkan Bitlis yaylalarında ürettiği bal ile yarışmaya katıldı. Sonuç yine değişmedi. Fransa’da yapılan detaylı analizlerde Bitlis balının prolin, polen ve diaztas gibi kalite göstergelerinde standartların çok üzerinde değerler taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine jüri, "Altın Bal" ödülünü bir kez daha Türkiye’ye gönderdi.