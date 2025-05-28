Teknoloji Devi, Yapay Zeka İçin 8 Bin Kişinin Biletini Kesti

Şirketin arka ofis süreçlerinde yapay zekaya geçiş süreci, iş gücünde daralmaya neden olsa da, IBM yönetimi diğer alanlarda istihdamın arttığını vurguluyor. Özellikle yazılım geliştirme, pazarlama ve satış gibi stratejik bölümlerde yeni işe alımların sürdüğü belirtiliyor.