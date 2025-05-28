Teknoloji Devi, Yapay Zeka İçin 8 Bin Kişinin Biletini Kesti
Teknoloji dünyasında yapay zekanın etkisi giderek artarken, IBM’den dikkat çeken bir hamle geldi. Dev şirket 8 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli teknoloji devi, İnsan Kaynakları (İK) departmanında yapay zeka uygulamalarını devreye alarak yaklaşık 8 bin çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Teknoloji dünyası bu haberle birlikte odağını gelecekteki değişimlere çevirdi.
Şirketin arka ofis süreçlerinde yapay zekaya geçiş süreci, iş gücünde daralmaya neden olsa da, IBM yönetimi diğer alanlarda istihdamın arttığını vurguluyor. Özellikle yazılım geliştirme, pazarlama ve satış gibi stratejik bölümlerde yeni işe alımların sürdüğü belirtiliyor.
İK DEPARTMANI RESMEN BOŞALTILDI
BusinessToday kaynaklı habere göre, işten çıkarmaların büyük bölümünün İK departmanında yoğunlaştığı ve bu adımın, şirketin operasyonel verimliliği artırma hedefi doğrultusunda atıldığı ifade edildi. IBM, daha önce de yapay zekayı kurumsal yapısına entegre etme sürecinde çeşitli pozisyonlarda otomasyonun artacağını duyurmuştu.
Teknoloji sektöründe yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken, IBM’in bu kararı, benzer büyüklükteki firmalar için de emsal teşkil edebilir. Şirketten yapılan açıklamalarda, yapay zekanın şirket genelinde verimliliği artırdığı ve dönüşüm sürecinin sürdürüleceği vurgulandı.