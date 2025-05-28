Cengiz Holding İnşaattan Sonra Gözünü O Yatırıma Dikti! Rekor Olacak

Cengiz Holding'in bu yeni strateji doğrultusunda, kamuya ait iki büyük teknoloji şirketiyle yakından ilgilendiği iddia ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz aylarda duyurduğu üzere, Türkiye Varlık Fonu ve Hazine’ye ait hisseleri bulunan Türk Telekom’un özelleştirme süreci 2026 yılına ertelendi. Bu sürecin ilerleyen dönemlerde yatırımcılar açısından önemli fırsatlar doğurabileceği ifade ediliyor.