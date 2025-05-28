Cengiz Holding İnşaattan Sonra Gözünü O Yatırıma Dikti! Rekor Olacak
Kamu ihalelerindeki etkinliğiyle sık sık gündeme gelen Cengiz Holding, yatırım stratejisinde dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Ekonomi kulislerine yansıyan bilgilere göre holding, altyapı projelerine ayırdığı bütçeyi kademeli olarak azaltma kararı aldı. Şirketin bundan sonraki dönemde bilgi ve teknoloji sektörüne odaklanacağı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Cengiz Holding'in bu yeni strateji doğrultusunda, kamuya ait iki büyük teknoloji şirketiyle yakından ilgilendiği iddia ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz aylarda duyurduğu üzere, Türkiye Varlık Fonu ve Hazine’ye ait hisseleri bulunan Türk Telekom’un özelleştirme süreci 2026 yılına ertelendi. Bu sürecin ilerleyen dönemlerde yatırımcılar açısından önemli fırsatlar doğurabileceği ifade ediliyor.
Öte yandan TÜRKSAT’ın mobil operatörlük alanında attığı adımlar da dikkat çekiyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Cengiz Holding bu iki şirkete yönelik özelleştirme süreçlerinde aktif rol almayı planlıyor. Bilgi teknolojileri alanında büyümeyi hedefleyen holdingin, yeni dönemde bu yöndeki fırsatları değerlendirmeye hazırlandığı öne sürülüyor.
ŞİRKETTEN İDDİALARA YALANLAMA
Cengiz Holding, gündeme gelen iddialarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, bilgi teknolojileri sektöründe herhangi bir yatırım planı bulunmadığı vurgulanarak, "Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere odaklanarak Türkiye’nin üretimine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
YENİ YATIRIM STRATEJİSİ KULİSLERDE YANKILANIYOR
Şirketin uzun süredir enerji ve inşaat alanlarında yürüttüğü dev projelerle bilindiği göz önüne alındığında, bu alandan teknoloji sektörüne yönelmesi piyasalarda da yakından takip ediliyor. Finansman kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçladığı belirtilen holdingin, yeni yatırım planları kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor.