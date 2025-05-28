Ünlü Mağaza Zinciri Şubelerini Teker Teker Kapatıyor! 354 Yıllık Devir Bitti

Yapılan tasfiye satışlarının ardından kepenk indirmeye hazırlanan Hudson’s Bay, bu kararıyla perakende dünyasında değişen dinamiklerin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şirketin geleceği için dijitalleşme ve e-ticaret odaklı yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor.