Ünlü Mağaza Zinciri Şubelerini Teker Teker Kapatıyor! 354 Yıllık Devir Bitti
Kanada’nın 354 yıllık perakende devi Hudson’s Bay, mağazalarını kapatma kararı aldı. 8 binden fazla çalışan işsiz kalacak, perakende sektöründe taşlar yerinden oynuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kanada'nın asırlık perakende devi Hudson’s Bay, tarihi bir dönemeçten geçiyor. 1670 yılında kurulan ve ülkenin en köklü ticaret markalarından biri olan şirket, 26 Mayıs Pazar günü itibarıyla mağazalarını kapatıyor. Bu karar doğrultusunda 8 bin 347 çalışan işten çıkarılacak. Bu sayı, Hudson’s Bay’in toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 89’unu oluşturuyor.
TÜM MAĞAZALARI KAPANACAK
Fiziksel mağazalara olan ilginin yıllar içinde hızla azalması ve çevrim içi alışverişin hızla yükselmesi, şirketin kararını etkileyen en büyük nedenler arasında yer aldı. Artan rekabet ve düşen müşteri trafiği, Hudson’s Bay’in mevcut iş modelini sürdürülemez hale getirdi. Mart ayında yapılan açıklamalarda, eğer radikal bir çözüm üretilmezse tüm mağazaların kapanabileceği duyurulmuştu.
Yapılan tasfiye satışlarının ardından kepenk indirmeye hazırlanan Hudson’s Bay, bu kararıyla perakende dünyasında değişen dinamiklerin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şirketin geleceği için dijitalleşme ve e-ticaret odaklı yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor.