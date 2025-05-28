Türkiye’nin En Güçlü Markası Belli Oldu: Rakiplerinin Solladı, Değeriyle Resmen Uçtu

ARÇELİK VE İŞ BANKASI YÜKSELİŞTE, VESTEL GERİLEDİ

THY’yi 1 milyar 645 milyon dolarlık marka değeriyle Arçelik takip ederken, dikkat çekici bir çıkış yapan Türkiye İş Bankası 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl üçüncü sırada yer alan Vestel ise 928 milyon dolarlık değeriyle bu yıl dördüncü sıraya geriledi.

İlk 10’da ayrıca Ford Otosan, Ziraat Bankası, LC Waikiki, Garanti BBVA, Yeni Rakı ve Vakıfbank gibi köklü markalar da yer aldı.