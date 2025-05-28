Türkiye’nin En Güçlü Markası Belli Oldu: Rakiplerinin Solladı, Değeriyle Resmen Uçtu
Brand Finance 2025 tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye’nin en güçlü markaları belli oldu. Zirvede 2.2 milyar dolarlık değeriyle Türk Hava Yolları yer aldı. İşte listeye damga vuran markalar…
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Güçlü Markaları - Türkiye 125" araştırmasını tamamladı. Daha önce 100 şirketin yer aldığı listede, sermaye piyasalarındaki genişlemeyle bu yıl 125 marka sıralamaya girmeyi başardı. Listenin zirvesinde Türk Hava Yolları (THY), tam 2 milyar 266 milyon dolar marka değeriyle bir kez daha liderlik koltuğuna oturdu. İşte listeye damga vuran markalar…
ARÇELİK VE İŞ BANKASI YÜKSELİŞTE, VESTEL GERİLEDİ
THY’yi 1 milyar 645 milyon dolarlık marka değeriyle Arçelik takip ederken, dikkat çekici bir çıkış yapan Türkiye İş Bankası 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl üçüncü sırada yer alan Vestel ise 928 milyon dolarlık değeriyle bu yıl dördüncü sıraya geriledi.
İlk 10’da ayrıca Ford Otosan, Ziraat Bankası, LC Waikiki, Garanti BBVA, Yeni Rakı ve Vakıfbank gibi köklü markalar da yer aldı.
TOGG İSTİKRARINI KORUDU, 24 YENİ MARKA LİSTEDE
Elektrikli otomobil sektöründeki yerli temsilcimiz TOGG, geçtiğimiz yılki 20. sıradaki konumunu koruyarak 179 milyon dolar marka değeriyle istikrarını sürdürdü.
Bu yılın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise listeye ilk kez giren 24 yeni marka oldu. Aralarında Trendyol, Hepsiburada, Big Chefs, Eker, Reeder, Sasa ve TV8 gibi isimlerin bulunduğu yeni katılımcılar, marka değerleriyle dikkat çekti.
İLK KEZ LİSTEYE GİREN YENİ MARKALAR
Altınkılıç
Astor Enerji
Big Chefs
Bilkom
Çelik Motor
Eker
Gezinomi
Hepsiburada
Mobiltel
Oba Makarna
Sasa
TV8
Trendyol
VBT Yazılım
VDF Filo
Yiğit Akü
Efor Çay
Bizim
Doğan Trend
Eksun
Reeder
Penta
Bu yılki rapor, Türkiye’nin marka değerinin çeşitlendiğini, farklı sektörlerden şirketlerin küresel arenada daha görünür hale geldiğini ortaya koydu.