Rica Minnet Başladığı İşte Köşeyi Döndü: 1 Haftada Yapıyor, Tanesini 133 Bin TL'ye Satıyor

1 HAFTADA YAPIYOR, SERVET DEĞERİNDE SATIYOR

Saplara yaptığı gravürlerle dikkat çeken Anan, kimi zaman bu işlem için bir haftasını harcıyor. Kullandığı çelikler dünyanın en kaliteli üreticilerinden geliyor. Bıçaklarına hem estetik hem de teknik olarak özel detaylar katan Anan, sadece hazırda ürettiği ürünleri satışa sunuyor, siparişle çalışmıyor.

"Yaptığım bıçakların her biri eşsiz. Hem sapındaki desenler hem de bıçağın yapısı farklı. Açıldığında sağlam durmalı, fonksiyonelliği estetiği kadar önemli" diyen Anan, Almanya’da bu işi profesyonel yapan sayılı Türk ustalardan biri olduğunu vurguluyor.

BİR KAMASI 3 BİN AVROYA SATILDI

Anan’ın el yapımı bıçak ve çakıları 700 ila 1200 avro arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Özel yapım bir kamasını 3 bin avroya (133 bin TL) sattığını belirten Anan, "Farklı tasarımlar ortaya koymayı seviyorum. Burada sergilediğim bir kamayı da 2400 avroya satışa sundum" ifadelerini kullandı.