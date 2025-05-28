Rica Minnet Başladığı İşte Köşeyi Döndü: 1 Haftada Yapıyor, Tanesini 133 Bin TL'ye Satıyor
Ressamlıktan bıçak ustalığına adım atan Metin Anan, el yapımı koleksiyon çakılarını 1200 avroya (53 bin 197 TL), özel yapım kamalarını ise 3 bin avroya (133 bin TL) satıyor. Eşi benzeri olmayan tasarımlarıyla dikkat çeken Anan, siparişlere yetişemiyor.
Kaynak: İHA
Almanya’da yaşayan Metin Anan, 17 yıl önce başladığı bıçakçılık serüveninde artık koleksiyon dünyasının aranan isimlerinden biri. Sanatla yoğrulmuş geçmişini bıçaklara yansıtan Anan’ın hikayesi, bir arkadaşının ricasıyla başladı. Sapına resim yapması istenen bir bıçak, onun hayatında dönüm noktası oldu.
"Çakı saplarına resim yaparken bu işin detaylarını merak ettim" diyen Anan, zamanla kendi bıçaklarını üretmeye başladı. Bugün hem mekanizmasını hem de sap tasarımını kendisi yapıyor, her bir ürün tamamen el işçiliğiyle ve benzersiz olarak üretiliyor.
1 HAFTADA YAPIYOR, SERVET DEĞERİNDE SATIYOR
Saplara yaptığı gravürlerle dikkat çeken Anan, kimi zaman bu işlem için bir haftasını harcıyor. Kullandığı çelikler dünyanın en kaliteli üreticilerinden geliyor. Bıçaklarına hem estetik hem de teknik olarak özel detaylar katan Anan, sadece hazırda ürettiği ürünleri satışa sunuyor, siparişle çalışmıyor.
"Yaptığım bıçakların her biri eşsiz. Hem sapındaki desenler hem de bıçağın yapısı farklı. Açıldığında sağlam durmalı, fonksiyonelliği estetiği kadar önemli" diyen Anan, Almanya’da bu işi profesyonel yapan sayılı Türk ustalardan biri olduğunu vurguluyor.
BİR KAMASI 3 BİN AVROYA SATILDI
Anan’ın el yapımı bıçak ve çakıları 700 ila 1200 avro arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Özel yapım bir kamasını 3 bin avroya (133 bin TL) sattığını belirten Anan, "Farklı tasarımlar ortaya koymayı seviyorum. Burada sergilediğim bir kamayı da 2400 avroya satışa sundum" ifadelerini kullandı.
BURSA’DA İKİNCİ KEZ JÜRİ OLARAK YER ALDI
Metin Anan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Bıçak Festivali’ne ikinci kez jüri üyesi olarak katıldı. Kendi ürünlerini de sergileyen Anan’ın el emeği bıçakları, festivale gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.
23-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen festival, dünyanın dört bir yanından bıçak ustalarını, koleksiyonerleri, zanaatkarları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Yaklaşık 150 standın yer aldığı etkinlikte el yapımı özel ürünler büyük beğeni topladı. Anan, festivalin organizasyonunu başarılı bulduğunu belirterek, "Bursa’da bu kültürün yaşatılması gurur verici" dedi.