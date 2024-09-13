Altında Ezberler Bozulacak, Dip Dalgada Boğulmayın! İslam Memiş Çok Sert Uyardı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünkü yazısında 'Elimizdeki altınları TL’ye mi dönmeliyiz?' sorusuna yanıt verdi. Memiş, altında tüm ezberlerin bozulacağı bir döneme girildiğini belirterek kusursuz bir fırtınanın geldiğini söyledi. Memiş, yatırımcıları çok sert uyararak 3 seçenek sundu.

Kaynak: TV100

Altında Ezberler Bozulacak, Dip Dalgada Boğulmayın! İslam Memiş Çok Sert Uyardı - Resim: 1

Altında yeni bir dönemin sinyal verildi. İslam Memiş, yatırımcılar için 3 seçenek sunarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in TV 100'deki yazısı şöyle:

Yılın üçüncü çeyreğine az kaldı. Finansal piyasalarda ciddi kargaşalı bir kapanış bekliyorum. Yani, tam benim sevdiğim ortam oluştu.

Kusursuz fırtına yaklaşıyor! Tüm ezberlerin bozulacağı bir süreç bekliyorum.

Kaynak: TV100

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