Altında Ezberler Bozulacak, Dip Dalgada Boğulmayın! İslam Memiş Çok Sert Uyardı

Altında yeni bir dönemin sinyal verildi. İslam Memiş, yatırımcılar için 3 seçenek sunarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in TV 100'deki yazısı şöyle:

Yılın üçüncü çeyreğine az kaldı. Finansal piyasalarda ciddi kargaşalı bir kapanış bekliyorum. Yani, tam benim sevdiğim ortam oluştu.

Kusursuz fırtına yaklaşıyor! Tüm ezberlerin bozulacağı bir süreç bekliyorum.

Kaynak: TV100