TOKİ'den 8 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daire Fırsatı: Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve Bartın başta olmak üzere birçok ilde uygun fiyatlı konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. 2+1 daireler için aylık 8 bin TL, 3+1 daireler için ise 11 bin TL'den başlayan taksit seçenekleriyle sunulan bu yeni projeler, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

UZUN VADELİ ÖDEME AVANTAJI

Satışlar, kura yöntemiyle gerçekleştirilirken ödeme planları da oldukça esnek. 120, 180 ve 240 aya kadar uzanan vadelerle sunulan daireler, alıcılara bütçelerine uygun taksitlerle ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Özellikle yüksek kira bedelleriyle mücadele eden aileler için bu konutlar büyük bir fırsat olarak görülüyor.