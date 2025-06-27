TOKİ'den 8 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daire Fırsatı: Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
TOKİ, Bartın’da 2+1 ve 3+1 daireleri 180 ay vade ve 8 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuyor. 1-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından, kurayla hak kazananlar temmuz ayı sonunda tapularını alabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve Bartın başta olmak üzere birçok ilde uygun fiyatlı konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. 2+1 daireler için aylık 8 bin TL, 3+1 daireler için ise 11 bin TL'den başlayan taksit seçenekleriyle sunulan bu yeni projeler, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.
UZUN VADELİ ÖDEME AVANTAJI
Satışlar, kura yöntemiyle gerçekleştirilirken ödeme planları da oldukça esnek. 120, 180 ve 240 aya kadar uzanan vadelerle sunulan daireler, alıcılara bütçelerine uygun taksitlerle ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Özellikle yüksek kira bedelleriyle mücadele eden aileler için bu konutlar büyük bir fırsat olarak görülüyor.
BARTIN’DA 2+1 VE 3+1 KONUTLAR SATIŞTA
TOKİ’nin Bartın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi’nde hayata geçireceği yeni projede toplamda 56 daire ve 6 ticari ünite yer alıyor. Dairelerin 35’i 2+1, 21’i ise 3+1 olarak tasarlandı.
2+1 konutlar: 173.342 TL peşinat ve 180 ay vade ile 8.667 TL’den başlayan taksitlerle
3+1 konutlar: 228.745 TL peşinat ve 180 ay vade ile 11.437 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.
BAŞVURULAR 1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR
TOKİ’nin Bartın’daki bu yeni projesine başvurular 1 Temmuz 2025’te başlayacak ve 11 Temmuz 2025’te sona erecek. Başvuru bedeli olarak 10.000 TL ödenmesi gerekiyor. Başvurular, Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.
Kura çekimi tarihi: 21 Temmuz 2025
Sözleşme imzalama tarihleri:
Asil hak sahipleri için: 28-31 Temmuz 2025
Yedek hak sahipleri için: 7-8 Ağustos 2025
Kurada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamlamasının ardından kalan konutlar, yedek alıcılara sunulacak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
TOKİ’nin belirttiği şartlara göre başvuru yapacak kişilerin:
T.C. vatandaşı olması
18 yaşını doldurmuş olması
gerekiyor.
Ayrıca, başvuru yalnızca başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukların adına bir kez yapılabiliyor. Aynı hane için birden fazla başvuru yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak.
TAKSİTLER MEMUR ZAM ORANINA GÖRE ARTACAK
Borç bakiyesi, yüzde 10 peşinat ödemesinin ardından kalan tutarın 180 ay vade ile ödenmesiyle tamamlanacak. Taksit tutarları ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, son 6 aylık memur maaş artış oranına göre güncellenecek.