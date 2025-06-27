Yaz Sıcaklarında Anında Serinletiyor: Bilenler Gülümsüyor, Bilmeyenler "Bu Ne?" Diyor

Bir sağlık çalışanı olduğunu belirten bir kişi ise "Meyan kökü böbrek fonksiyonları üzerinde destekleyici bir etkisi olan doğal bir içecek. Hazırlayan arkadaşa teşekkür ediyoruz. Faydası çok, kıymeti bilinmeli" dedi.

Malatya'da hem nostalji yaşamak hem de sağlıklı serinlik arayanların tercihi olan meyan kökü şerbeti, sıcak yaz günlerinde yeniden popülerliğini kazanıyor.