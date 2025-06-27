Yaz Sıcaklarında Anında Serinletiyor: Bilenler Gülümsüyor, Bilmeyenler "Bu Ne?" Diyor
Malatya’da yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyenler, asitli içecekler yerine doğal meyan kökü şerbetine yöneldi. Hem ferahlatıcı etkisi hem de sağlık faydalarıyla bardak bardak tüketilen şerbet, 15 TL’den satışa sunuluyor.
Kaynak: İHA
Malatya’da yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, serinlemek isteyen vatandaşlar geleneksel içeceklere yöneliyor. Bu içeceklerin başında ise meyan kökü şerbeti geliyor. Kent merkezinde buzla soğutularak bardakta satılan şerbet, hem ferahlatıcı etkisi hem de sağlık açısından faydalarıyla öne çıkıyor.
ASİTLİ İÇECEKLERE ALTERNATİF OLDU
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olarak bilinen meyan kökü şerbeti, Malatya’da da vatandaşların gözdesi. Asitli ve gazlı içeceklerden uzak durmak isteyenler, doğal içerikli bu geleneksel şerbete büyük ilgi gösteriyor. Meyan bitkisinin kökünden elde edilen şerbet, el yapımı yöntemlerle hazırlanıyor.
MESLEĞİ BABASINDAN DEVRALDI
Yaklaşık 15 yıldır kent meydanında meyan kökü şerbeti satan Harun Sarıçiçek, mesleği babasından öğrendiğini belirtti."Babam bu işi 35 yıldır yapıyor, ben de 15 yıldır devam ettiriyorum. 6 Şubat’taki deprem nedeniyle çarşıda eski yoğunluk yok ama yine de işlerimiz iyi" diyen Sarıçiçek, meyan kökü şerbetinin mide ve böbrek sağlığına iyi geldiğini vurguladı. Bardak fiyatının ise 15 TL olduğunu söyledi.
FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Şerbeti tüketen vatandaşlar, içeceğin böbrek, mide, bağırsak, karaciğer, akciğer gibi organlar üzerindeki olumlu etkilerinden söz ederken tansiyon, şeker ya da kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli tüketmesi gerektiğine de dikkat çekti.
Bir sağlık çalışanı olduğunu belirten bir kişi ise "Meyan kökü böbrek fonksiyonları üzerinde destekleyici bir etkisi olan doğal bir içecek. Hazırlayan arkadaşa teşekkür ediyoruz. Faydası çok, kıymeti bilinmeli" dedi.
Malatya'da hem nostalji yaşamak hem de sağlıklı serinlik arayanların tercihi olan meyan kökü şerbeti, sıcak yaz günlerinde yeniden popülerliğini kazanıyor.