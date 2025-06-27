ÖTV Düzenlemesi Araba Fiyatlarını Etkileyecek mi? Merak Edilen Açıklama Geldi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesini de kapsayan yasa teklifinin otomobil fiyatlarında artışa yol açmayacağı belirtildi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Göktaş, kamuoyunda oluşan fiyat artışı beklentisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Meclis komisyonunda kabul edilen ve yasalaşması beklenen düzenleme, bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hibrit motorlu araçların ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişiklik öngörüyor. Yeni yapı ile motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre ÖTV oranları %80 ile %220 arasında yeniden belirlenecek.
FİYATLAR ZATEN %80’LİK DİLİMDE
Ömer Göktaş, düzenlemenin piyasadaki mevcut fiyat yapısını değiştirmeyeceğini belirterek, “Zaten satılan araçların neredeyse tamamı şu anda %80’lik ÖTV diliminde yer alıyor. %45 veya %50’lik düşük ÖTV diliminde yer alan araç neredeyse yok denecek kadar az. Dolayısıyla kamuoyunda yansıtıldığı gibi araçların ÖTV’si artacak ve fiyatlar yükselecek gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
PICK-UP ARAÇLARDA VERGİ ARTIŞI BEKLENİYOR
Göktaş, esas değişikliğin pick-up tipi araçlarda görüleceğini söyledi. 4x2 ve 4x4 olarak bilinen bu araçların bugüne kadar ticari sınıfta değerlendirilerek düşük oranla vergilendirildiğini hatırlatan Göktaş, “Devlet, bu araçların lüks araç statüsüne alınması yönünde adım attı. Buna göre, 4x2 araçlarda uygulanan %4’lük ÖTV oranı sabit kalırken, 4x4 pick-up’larda ÖTV %50’ye çıkarılacak. Bu da bu segmentte fiyat artışını kaçınılmaz kılıyor” dedi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DURUM DEĞİŞMEDİ
Düzenlemenin elektrikli araçları şu an için etkilemediğini belirten Göktaş, bu araçlara uygulanan ÖTV oranlarının aynı şekilde devam ettiğini aktardı. Bu nedenle elektrikli otomobillerde fiyat dengesinin korunacağı ifade edildi.
Yeni ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarında genel bir artış yaratmayacağı, ancak bazı özel araç gruplarında fiyat farkı yaşanabileceği değerlendiriliyor.