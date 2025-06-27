ÖTV Düzenlemesi Araba Fiyatlarını Etkileyecek mi? Merak Edilen Açıklama Geldi

PICK-UP ARAÇLARDA VERGİ ARTIŞI BEKLENİYOR

Göktaş, esas değişikliğin pick-up tipi araçlarda görüleceğini söyledi. 4x2 ve 4x4 olarak bilinen bu araçların bugüne kadar ticari sınıfta değerlendirilerek düşük oranla vergilendirildiğini hatırlatan Göktaş, “Devlet, bu araçların lüks araç statüsüne alınması yönünde adım attı. Buna göre, 4x2 araçlarda uygulanan %4’lük ÖTV oranı sabit kalırken, 4x4 pick-up’larda ÖTV %50’ye çıkarılacak. Bu da bu segmentte fiyat artışını kaçınılmaz kılıyor” dedi.