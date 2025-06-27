Xiaomi Elektrikli Otomobilde Vites Yükseltti! Yeni SUV Modeli Kasırga Etkisi Yaratacak
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki atağını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez elektrikli otomobil üretimine adım atan şirket, bu alandaki ikinci modelini Pekin’de düzenlenen özel bir lansmanla duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni modelin adı "YU7" olarak açıklanırken, aracın elektrikli SUV segmentinde konumlandırıldığı bildirildi. Toplam 9 farklı renk seçeneği ile pazara sunulan YU7'nin giriş seviyesi fiyatı 253 bin 500 yuan (yaklaşık 35 bin 400 dolar) olarak belirlendi. Yüksek menziliyle dikkat çeken YU7, tek şarjla 835 kilometre yol kat edebiliyor.
Xiaomi, yeni modelini üç farklı donanım seviyesiyle kullanıcıların beğenisine sunarken, ileri sürüş destek sistemleri ve batarya teknolojisiyle de segmentinde iddialı olmayı hedefliyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE İKİNCİ HAMLE
Xiaomi’nin bu modeli, markanın elektrikli mobilite alanındaki ikinci girişimi oldu. Şirket, ilk olarak Mart 2024’te “SU7” adını verdiği elektrikli spor otomobil modeliyle sektöre hızlı bir giriş yapmıştı. SU7, satışa sunulmasının ardından Çinli tüketicilerden yoğun talep görmüş ve markaya kısa sürede önemli bir pazar payı kazandırmıştı.
ÇİN'DE NEV PAZARI BÜYÜYOR
Xiaomi’nin yeni modeli, Çin’de giderek büyüyen Yeni Enerji Araçları (NEV) pazarına olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından paylaşılan verilere göre, 2024’ün ilk 5 ayında NEV satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 5,61 milyon adede ulaştı.
2023 yılında 9,4 milyon adetlik satış rakamına ulaşan NEV pazarı, 2024’te yüzde 35,5 büyüme ile 12,8 milyon seviyesini hedefliyor. Elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli araçları kapsayan bu segmentte Çinli markaların küresel rekabetteki ağırlığı her geçen gün artıyor.
XIAOMI'NİN HEDEFİ BELLİ OLDU
Geleneksel olarak akıllı telefon ve elektronik cihaz üretimiyle tanınan Xiaomi, mobilite alanındaki yatırımlarıyla otomotiv sektöründe de güçlü bir oyuncu olmaya kararlı. Şirket, YU7 modeliyle elektrikli SUV segmentine giriş yaparken, gelecekte daha geniş bir model yelpazesi sunmayı planladığını da duyurdu.