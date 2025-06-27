Xiaomi Elektrikli Otomobilde Vites Yükseltti! Yeni SUV Modeli Kasırga Etkisi Yaratacak

ÇİN'DE NEV PAZARI BÜYÜYOR

Xiaomi’nin yeni modeli, Çin’de giderek büyüyen Yeni Enerji Araçları (NEV) pazarına olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından paylaşılan verilere göre, 2024’ün ilk 5 ayında NEV satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 5,61 milyon adede ulaştı.

2023 yılında 9,4 milyon adetlik satış rakamına ulaşan NEV pazarı, 2024’te yüzde 35,5 büyüme ile 12,8 milyon seviyesini hedefliyor. Elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli araçları kapsayan bu segmentte Çinli markaların küresel rekabetteki ağırlığı her geçen gün artıyor.