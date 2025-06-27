Dünyanın En İyi Havayolları Açıklandı: THY'nin Sıralaması Şaşırttı

Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, kabin konforu ve uçuş ağı gibi kriterler baz alınarak yapılan sıralamada THY, dünya genelinde 6. sırada yer aldı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle aynı listede yer aldı.