Dünyanın En İyi Havayolları Açıklandı: THY'nin Sıralaması Şaşırttı
Uluslararası havayolu derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından hazırlanan “2025 Dünya Havayolu Ödülleri” sonuçları açıklandı. Dünyanın dört bir yanından yolcuların katılımıyla yapılan değerlendirmede Türk Hava Yolları (THY), önemli bir başarıya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, kabin konforu ve uçuş ağı gibi kriterler baz alınarak yapılan sıralamada THY, dünya genelinde 6. sırada yer aldı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle aynı listede yer aldı.
LİSTENİN ZİRVESİNDE QATAR AIRWAYS YER ALDI
2025 listesinde zirvenin sahibi, hizmet kalitesiyle öne çıkan Katar merkezli Qatar Airways oldu. Onu sırasıyla Singapore Airlines ve Cathay Pacific Airways izledi.
İLK 10’DA YER ALAN HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
1-Qatar Airways
2-Singapore Airlines
3-Cathay Pacific Airways
4-Emirates
5-ANA All Nippon Airways
6-Türk Hava Yolları
7-Korean Air
8-Air France
9-Japan Airlines
10-Hainan Airlines