Bankalarda Konut Kredisinde Faiz İndirimi Başladı: 1 Milyon TL’nin Aylık Taksit Ödemesi Düştü! İşte Geri Ödeme Planı

Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konut kredisi faiz oranlarında temkinli bir düşüş gözlenmeye başlandı. Temmuz ayı yaklaşırken, piyasada faiz indirimi beklentisi güçlenirken bankalardan da ilk adımlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta en düşük faiz oranı yüzde 2,95 seviyesindeyken, bu hafta bu oran yüzde 2,89’a geriledi.