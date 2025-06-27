Bankalarda Konut Kredisinde Faiz İndirimi Başladı: 1 Milyon TL’nin Aylık Taksit Ödemesi Düştü! İşte Geri Ödeme Planı
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! Bankaların konut kredisinde faiz oranları düşmeye başladı. 1 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek? İşte en uygun oranlar ve yeni ödeme hesapları…
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konut kredisi faiz oranlarında temkinli bir düşüş gözlenmeye başlandı. Temmuz ayı yaklaşırken, piyasada faiz indirimi beklentisi güçlenirken bankalardan da ilk adımlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta en düşük faiz oranı yüzde 2,95 seviyesindeyken, bu hafta bu oran yüzde 2,89’a geriledi.
AKBANK'TAN İLK ADIM: FAİZ %2,89'A DÜŞTÜ
Özellikle "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyası kapsamında Akbank’ın sunduğu oran, piyasadaki en düşük konut kredisi faizi olarak dikkat çekiyor. Orandaki bu düşüş, sınırlı olsa da, konut kredilerinde olası bir indirim dalgasının habercisi olabilir.
BANKALARIN GÜNCEL KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
En uygun oranlara sahip bankalar şu şekilde sıralanıyor:
Akbank: %2,89
Yapı Kredi: %3,05
Kuveyt Türk (Kar Payı): %3,08
İş Bankası: %3,10
Garanti BBVA: %3,10
500 BİN TL, 1 MİLYON TL, 1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÇEKEN BİRİ NE KADAR TAKSİT ÖDEYECEK?
Faiz oranı %2,89 olarak dikkate alındığında, 120 ay vade için hesaplanan güncel geri ödeme tabloları şöyle:
500 Bin TL Konut Kredisi
Aylık Taksit: 14.939 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.817.972 TL
1 Milyon TL Konut Kredisi
Aylık Taksit: 29.879 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.613.184 TL
1,5 Milyon TL Konut Kredisi
Aylık Taksit: 44.818 TL
Toplam Geri Ödeme: 5.408.397 TL