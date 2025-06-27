Ne Altın Ne Dolar Ne Borsa! Yatırım Rüzgarı Yön Değiştirdi: Yatırımcı Harıl Harıl Peşine Düştü

Deutsche Bank’ın analizine göre, uzun vadede sağlam duruş sergileyen para birimlerinin arkasında istikrarlı merkez bankası politikaları ve güçlü rezerv yönetimi yer alıyor. Bu bağlamda, İsviçre Merkez Bankası'nın rezervlerinin önemli bir kısmını hâlâ altınla tutuyor olması, frangı öne çıkaran temel unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Ekonomist Atılım Murat’ın aktardığı bilgilere göre, İsviçre Merkez Bankası, 1999 yılına kadar rezervlerinin yüzde 40’ını altın olarak tutmakla yükümlüydü. Bu zorunluluk kalkmış olmasına rağmen ülke, altına dayalı rezerv politikasını büyük ölçüde sürdürdü. Bu tutum, İsviçre frangının küresel piyasalarda güvenli liman olarak kabul edilmesinde kilit rol oynadı.