Ne Altın Ne Dolar Ne Borsa! Yatırım Rüzgarı Yön Değiştirdi: Yatırımcı Harıl Harıl Peşine Düştü
ABD dolarındaki değer kaybı, sadece gelişmekte olan ekonomilerde değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerdeki yatırımcı tercihlerinde de dönüşüme yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Deutsche Bank’ın analizine göre, uzun vadede sağlam duruş sergileyen para birimlerinin arkasında istikrarlı merkez bankası politikaları ve güçlü rezerv yönetimi yer alıyor. Bu bağlamda, İsviçre Merkez Bankası'nın rezervlerinin önemli bir kısmını hâlâ altınla tutuyor olması, frangı öne çıkaran temel unsurlardan biri olarak gösteriliyor.
Ekonomist Atılım Murat’ın aktardığı bilgilere göre, İsviçre Merkez Bankası, 1999 yılına kadar rezervlerinin yüzde 40’ını altın olarak tutmakla yükümlüydü. Bu zorunluluk kalkmış olmasına rağmen ülke, altına dayalı rezerv politikasını büyük ölçüde sürdürdü. Bu tutum, İsviçre frangının küresel piyasalarda güvenli liman olarak kabul edilmesinde kilit rol oynadı.
DOLAR ALTIN KARŞISINDA ERİDİ
1973 yılına kadar sabit kur sistemine bağlı olan altın fiyatları, ABD'nin bu sistemi terk etmesiyle birlikte serbest dalgalanmaya geçmişti. O dönem ons altın 35 dolar seviyelerindeyken, günümüzde bu rakam binlerce doları aşmış durumda. Uzmanlar, bu süreçte doların reel değerinin yüzde 98 oranında eridiğini vurgularken, güçlü ekonomilere sahip ülkelerin bile uzun vadede bu kayıptan etkilenmekten kurtulamadığını ifade ediyor.
KISA VADEDE EURO ÖNE ÇIKTI
Uzun vadeli yatırım stratejilerinde altın ve frangın öne çıkmasına karşın, kısa vadeli pozisyonlar açısından euronun cazibesi artmış durumda. Özellikle kurumsal yatırımcılar ve büyük portföy yöneticileri, EUR/USD paritesinde euro lehine pozisyon alırken, parite son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bu ilgiyi doğruladı.
FED BELİRSİZLİKLERİ DOLARI BASKILADI
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin bitmesine yaklaşık 11 ay kala, yerine kimin geçeceğine dair tartışmaların şimdiden başlaması da dolar üzerindeki baskıyı artırıyor. Uzmanlar, Fed’in liderliğine dair belirsizliğin piyasalarda güvensizlik oluşturduğunu ve yatırımcıların alternatif para birimlerine yönelmesinde etkili olduğunu belirtiyor.
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